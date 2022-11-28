شاهد جملا هاربا بطريقة فكاهية على طريق سريع بالسعودية
كان الجمل يجري في عكس الاتجاه ما سبّب إرباكا في حركة المرور
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة هروب جمل من صاحبه، على طريق سريع بالسعودية.
وأظهر المقطع الجمل السائب وهو يجري بين السيارات في طريق خريص بالرياض. وكان الجمل يجري في عكس الاتجاه ما سبّب إرباكا في حركة المرور، وأمكن سماع صوت فرملة سيارة بشكل مفاجئ لتفادي الاصطدام بالجمل.
من حساب ابوفهد اللي ضايع له حوار تراه بطريق خريص 🤤 pic.twitter.com/PAgP5pQ1Fs— كاشيرو (@aborashed16) November 27, 2022
وقال موثق المقطع: "في طريق خريص، حوار ضايع، شلون هذا جاء، شلون هذا طاح، يارب استر".
وأبان المقطع، شخصا ــ يبدو أنه صاحب الجمل ــ وهو يركض بأقصى سرعته ليلحق ويمسك به، حتى أعياه الجري، وتوقف فجأة وهو يقول: "مو راضي يوقف".
بدورها، حذرت الإدارة العامة للمرور أصحاب الحيوانات داعية لإبعادها عن حرم الطريق، وأشارت إلى مخالفات صارمة تصل إلى 10 آلاف ريال.
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