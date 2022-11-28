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شرطة الباحة تقبض على المعتدي على آخر في مناسبة اجتماعية
لقطة من الفيديو الذي ظهر فيه المواطن وهو يصفع مسن

شرطة الباحة تقبض على مواطن صفع مسناً خلال مناسبة اجتماعية

الشرطة أكدت أنه تبين من إجراءات الاستدلال الأولية وجود خلاف سابق بين الرجلين

العربية.نت - حامد القرشي
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بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر اعتداء مواطن على آخر خلال مناسبة اجتماعية، أعلنت شرطة منطقة الباحة القبض على المعتدي.

وأعلنت الشرطة أنه "في إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لشخص يعتدي على آخر في مناسبة اجتماعية فإنه تم القبض على المعتدي".

وأشارت إلى أنه تبين من إجراءات الاستدلال الأولية وجود خلاف سابق بين الرجلين.

المعتدي في قبضة الشرطة
المعتدي في قبضة الشرطة
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وأكدت الشرطة أنه جرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

وكان مقطع فيديو راج بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في السعودية، ويظهر فيه شخص يعتدي على آخر بصفعة "كف" خلال مناسبة اجتماعية.

واستخدم رواد مواقع التواصل وسم #ضرب_الشايب_كف للتعبير عن تنديدهم بهذا التصرف وللمطالبة بالقبض على المعتدي ومحاسبته.

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