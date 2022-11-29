السفير السعودي في الخرطوم: المملكة حريصة على تحقيق الاستقرار في السودان
اجتماع للآلية الثلاثية في السودان والسفراء العرب بمنزل السفير السعودي بالخرطوم
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أكد السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر، حرص المملكة على دفع كل الجهود التي تدعم تحقيق الإستقرار في السودان.
ووقف السفير خلال اجتماع عُقد في منزله، ضم وفد الآلية الثلاثية المكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد بجانب عدد من السفراء العرب، على جهود الآلية في تسهيل العملية السياسية بين الأطراف المختلفة.
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كما أكد الاجتماع بحسب تعميم صحفي صادر من السفارة السعودية مساء اليوم الإثنين، على الدور الكبير الذي تضطلع به الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان.
وأمن اللقاء على دعم جهود التوافق نحو تحقيق اتفاق سياسي للوصول لحل توافقي للأزمة الراهنة.
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