بالصور.. السيول تجتاح ينبع بعد أمطار غزيرة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الماضية، صوراً تظهر سيول منطقة ينبع بعد هطول أمطار غزيرة.
فقد وثّق المصور أسامة الحربي منظر السيول المتدفقة التي تصب في بحر ينبع، مشيراً في حديث لـ"العربية.نت" إلى أن المنظر المهيب لهطول الأمطار الغزيرة على مدينة ينبع.
وقال إنه وثق المنظر من خلال التصوير الجوي لمنطقة الشبعان، لافتاً إلى منظر تدفق المياه في اتجاه البحر.
كما وصف الحربي منظر البحر وهو يعانق السيول بأنه مشهد نادر يعجز اللسان عن وصفه.
أمطار غزيرة
وأشار إلى أن منطقة ينبع شهدت اليوم أمطاراً متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
يشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني كانت قد أوصت الجميع بتوخّي الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة حتى يوم غد الأربعاء.
رياح نشطة
وبيَّنت المديرية العامة أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وينبع والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياحٍ نشطة السرعة وقد تؤدي إلى جريان السيول.
كما ستتأثر المنطقة الشرقية والقصيم بأمطارٍ متوسطة في مجملها، كما لا يُستبعد أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة والرياض وعسير وجازان والباحة.
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