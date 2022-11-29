رئيس "ميدل بيست": المهرجان هو الأضخم موسيقياً بالشرق الأوسط

كشف الرئيس التنفيذي لمهرجان "ميدل بيست" الموسيقي في الرياض، رمضان الحرتاني، أن المهرجان المنتظر إقامته من 1-3 ديسمبر في العاصمة السعودية، هو أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط باستضافته أكثر من 200 فنان وفنانة في عالم الموسيقى.

كما أوضح لـ"العربية.نت" أن المهرجان يقام للسنة الثالثة، والفنانون سيشاركون في المهرجان على 7 مسارح متنوعة ومختلفة، مبيناً أن كل مسرح يقدم تجربة ونوع موسيقى مختلفا بداية من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية.

مادة اعلانية

وعن آلية اختيار الفنانين للمهرجان، أكد الحرتاني أنها تتم عن طريق استطلاع رأي الجمهور، مضيفا أن المفاجآت ستتمثل عن طريق مشاركة النجوم العرب بتقديم تنوع ثقافي موسيقي بينهم وبين النجوم العالميين. وأشار إلى أن من الفنانين العرب سيكون رابح صقر وعمرو دياب ومحمد حماقي وماجد المهندس ومريام فارس ونانسي عجرم.

من جانبه، قال طلال البهيتي الرئيس التنفيذي للعمليات، إن التنوع في المهرجان هذا العام هو الأساس، حيث كان الموسم الأول التركيز على الموسيقى الإلكترونية، مضيفا في الوقت ذاته أن المواهب المحلية تمثل هذا العام 50% من المشاركات المحلية، مؤكدا أن هذا الأمر يصقل المواهب الوطنية للمشاركات العالمية.

أضخم مسرح بالعالم

يشار إلى أن "بيغ بيست" هو المسرح الرئيسي في الميدل بيست، ويعتبر أضخم مسرح بالعالم بطول 41م وعرض 200م، ويحتضن في قلبه أكثر من 4000 م من إضاءات LED التي تشع جمالا في المسرح وتطل أيضا على الشوارع الرئيسية في المهرجان.

كما كسر المسرح العالمي موسوعة غينيس للأرقام القياسية بكثافة الإضاءات والطول، وبالإمكان مشاهدته على بعد كيلو بالطرق الرئيسية، في حين تشكل الجسور في المهرجان امتدادا للثقافات الموسيقية حول العالم بطول 3 كلم وعلى ارتفاع 5 أمتار من على الأرض، وتتسع مواقف السيارات إلى 86 ألف مركبة، كما تمت زيادة الطاقة الاستيعابية للمهرجان عن العام الماضي بنسبة تقدر بـ61%.

ولتحقيق أعلى وسائل الرفاهية تم تأسيس "لاونجات" خاصة لفئة VIP تتضمن مطلات مرتفعة ورؤية بصرية جمالية لجميع المسارح السبعة، ويتزين مسرح "انر قراوند" الذي يجري العرف عليه عالميا على أربعة مسارح مجتمعة في قالب لولبي الذي يحتضن الدي جي من المواهب الوطنية ويضم الكثير من الموهوبين أيضا حول العالم.

كما يتميّز مهرجان ساوندستورم لهذا العام بتنوّع الفئات الموسيقية فيه والتي ستظهر في عروض الفنانين الأكثر شهرة في العالم مثل Bruno Mars وDJ Khaled وPost Malone وMarshmello