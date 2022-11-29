مشاهد تأسر القلوب.. الأمطار تبلل رؤوس زوار المسجد النبوي

بللت الأمطار رؤوس زوار المسجد النبوي وسط استمتاعهم بالأجواء الماطرة التي شهدتها المدينة المنورة.

وارتفعت أكف المصلين و الزائرين بالدعاء تحت زخات المطر مرددين "مطرنا بفضل الله".

مادة اعلانية

وهبت في الحرم المدني الشريف نسمات باردة محملة بالطمأنينة والارتواء صافحت أكفاً ارتفعت بالدعاء.

وبثت إمارة منطقة المدينة المنورة صورا لمشاهد آسرة للقلوب لاستمتاع زوار المسجد النبوي بزخات المطر.

فيما رفعت وكالة شؤون المسجد النبوي جاهزيتها بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المدينة المنورة.

وتقوم الوكالة المساعدة للأمن و السلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بتكثيف جهودها من خلال الجولات الميدانية لمتابعة الخطة المتبعة أثناء هطول الأمطار والمتابعة المستمرة لحالة الطقس، كما تعمل الوكالة المساعد للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية على توزيع العمالة على كافة المواقع وتجهيز المعدات اليدوية والآلية ومعدات شفط المياه للمساهمة الفعالة في عملية التجفيف، ورفع سجاد الساحات والسطح والحصوات، بالإضافة إلى وضع الشريط التحذيري حول منطقة الحصوات لضمان عدم دخول الزوار لها حفاظًا على سلامتهم.

وأوضحت الوكالة أن هذه الخدمات تأتي ضمن خطة وكالة شؤون المسجد النبوي استعدادًا للحالة المطرية للحفاظ على سلامة الزوار وتوفير أجواء آمنة مطمئنة ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.