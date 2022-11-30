حصّلوها.. أتذكر المشجعة الأرجنتينية التي استهزأت بالأخضر؟!

على هامش مباريات بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر، ثأر مشجعون سعوديون من فتاة أرجنتينية كانت سخرت من مستوى المنتخب السعودي.

فقبيل المباراة التي جمعت الأخضر مع المنتخب الأرجنتيني الأسبوع الماضي، أطلت الفتاة وقالت إن منتخب بلادها سيتدرب على المنتخب السعودي.

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حصلوها واعترفت!

ولم ينسَ السعوديون هذا الكلام على ما يبدو، فقد حصلوا الفتاة في الفيديو الجديد، وسألها أحدهم عن رأيها مجددا بعد الهزيمة التاريخية التي لحقت بمنتخب بلادها بفوز الأخضر عليه بهدفين مقابل هدف.

وبطريقة طريفة طلب مشجعون من الفتاة الأرجنتينية الاعتراف بقوة أداء الأخضر.

حصلوها هي نفسها ههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/Y7eMohUg1S — منصور (@i14nn) November 29, 2022

فاضطرت بدورها للاعتراف وتقديم المباركات أيضاً.

وقد حظي الفيديو المنتشر على تويتر بتفاعل واسع جداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد مئات الإعجابات والمشاركات.

يذكر أن المنتخب السعودي يستعد اليوم للقاء نظيره المكسيكي، بينما يطمح المنتخبان لنيل إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ 16.

وفاز الأخضر على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد الأسبوع الماضي، بنتيجة وصفها "فيفا" بالتاريخية.