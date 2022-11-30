سحابة خضراء تشغل السعوديين.. وباحث في الطقس يوضح

بعد رواج مقطع فيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل شغل السعوديين في الساعات الماضية، ظهرت فيه سحب كثيفة ذات لون أخضر في سماء المدينة المنورة غرب المملكة، فسر باحث في الطقس الحالة.

فقد أوضح المحلل والباحث في الطقس معاذ الأحمدي، أن السحابة الخضراء التي شهدتها سماء المدينة المنورة تدل على وفرة المياه الشديدة التي تحملها.

مادة اعلانية

وقال خلال حديثه إلى "العربية.نت"، كانت السحب شاهقة جداً اخترقت طبقة التربوبوز، والسحابة الخضراء من نوع super cell وهي تدل على الكمية الوفيرة من المطر المصحوب بالبرَد، تنعكس أشعة الشمس في البلورات الثلجية فتصبح ذات لون أخضر.

كما أضاف: تعطي تلك الألوان الزرقاء والخضراء الحالة معطيات قوية جداً وزخما هائلا من الرطوبة وانكسارات في التيارات العلوية 700hPa , 500hPa وتبريد مثالي 500hPa ومن خلال الأقمار الصناعية الواضح وصول السحب إلى ارتفاع شاهق 18 كم قد تصل اختراق طبقة التروبوز .

وقال: شهدت مناطق عديدة من السعودية حالة جوية من عدم الاستقرار عبارة عن منخفض جوي أثرت أخاديدة من الشمال جبهة باردة، وتصادمت بجبهة دافئة من الجنوب، استمر الهطول عدة ساعات بغزارته من صباح اليوم الثلاثاء وحتى هذه الساعة أثرت بهطول غزير جداً وتساقط البرديات أدى إلى جريان السيول على منطقة تبوك وطريف وسواحل البحر الأحمر والوجه وأملج وينبع وشرقها العيص والقرى، تميزت بالبرديات القوية والصواعق العنيفة والسيول الجارفة، والمدينة المنورة والرايس حتى هذه الساعة مستمرة على رابغ وتصل إلى جدة بهطولات خفيفة إلى متوسطة تستمر حتى صباح الأربعاء.