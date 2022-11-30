قبل لقاء المكسيك.. مسيرة خضراء سعودية تشعل الحماس بالدوحة

قبيل لقاء المنتخب السعودي نظيره المكسيكي، اليوم الأربعاء، على ملعب لوسيل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم في قطر، نظم مجلس جمهور الصقور الخضر اليوم، مسيرة خضراء باسم "لابسين الأبيض وأرواحنا خضراء" وذلك في بوليفارد لوسيل بمدينة الدوحة.

وارتدى المشجعون القميص الرياضي الأبيض للمنتخب السعودي، إذ شهد التجمع إنشاد الأهازيج التشجيعية والحماسية للمنتخب، وهو ما يعكس الحماس والشغف الكبيرين للجماهير ومساندتها القوية للمنتخب في مهمته العالمية.

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وتملك السعودية 3 نقاط، بينما في رصيد المكسيك نقطتان، وتحتاج الأولى إلى الفوز لضمان التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة بولندا والأرجنتين، بينما التعادل سيدخلها في لعبة الحسابات.

وسبق هذه المسيرة مسيرتان للجماهير، الأولى حملت اسم "فوق هام السحب" في ملعب لوسيل، دعماً للأخضر أمام منتخب الأرجنتين، التي انتهت بفوز ثمين للمنتخب السعودي، بنتيجة 2 - 1.

فيما انطلقت المسيرة الثانية "فخرنا الأخضر" في ملعب المدينة التعليمية، الذي واجه فيه المنتخب نظيره البولندي وانتهت بخسارته 0-2.