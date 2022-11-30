مشاهد ساحرة لشلالات الشق شمال السعودية

بعد هطول الأمطار، رسمت الشلالات المتدفقة من بين صخور منطقة الشق في تبوك شمال السعودية لوحات جمالية ساحرة تسر الناظرين.

وقال المصور الجوي فهد الطرفاوي إنه وثق هذه المشاهد في منطقة الشق الذي تبعد نحو 70 كيلومترات عن مدينة تبوك.

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كما أضاف لـ"العربية.نت": "جذبني منظر جريان السيول وتحولها إلى شلالات جارية وسط أجواء شتوية ساحرة بين الأجواء الماطرة والنسمات الباردة".

فيما لفت إلى أن الشق عبارة عن صدع في الأرض يصل عمقه لنحو 300 متر، ويضم تشكيلات من الحجر الرملي.

وهطلت الثلاثاء أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم منطقة تبوك.