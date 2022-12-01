"رسالة شكر للأطباء" من نجم المنتخب السعودي ياسر الشهراني

وسط تفاعل جماهيري كبير ومتابعات لحالة اللاعب السعودي ياسر الشهراني، وثّق مقطع فيديو لحالة نجم المنتخب السعودي، وهو يقدم شكره للأطباء والكوادر الطبية التي قامت على علاجه، وطمأن جمهوره على حالته الصحية، فيما تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع المقطع داعين الله له بالشفاء.

بطلنا "ياسر الشهراني" يشكر الأطباء ويوجه رسالة لبناتهم ♥️ pic.twitter.com/roGdlhc1jc — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 30, 2022

وتوالت الدعوات للشهراني بالشفاء العاجل والعودة للعب من جديد في المنتخب، مؤكدين على تضرر وإصابات بعض اللاعبين نتيجة بعض تصرفات اللاعبين في الأندية المنافسة والتي أثّرت على تشكيلة المنتخب السعودي وحمل وسم #ياسر_الشهراني الكثير من الدعوات والإشادة بالشهراني وما قدمه للمنتخب معبرين بقولهم "شكرا على تضحيتك لوطنك.. الشعب كله يفخر بك".

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هذا وأعلن المنتخب السعودي مغادرة اللاعب ياسر الشهراني المستشفى، بعد أكثر من عملية جراحية خضع لها إثر تعرضه لضربة قوية في أول مبارات لمنتخبه خلال المونديال المقام في قطر.

وكان الشهراني قد تعرض لإصابة قوية خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السعودية ضد الأرجنتين، بعد اصطدامه مع حارس مرمى منتخبه محمد العويس، ليُغادر الملعب، ويُشارك محمد البريك بدلا منه عند الدقيقة الـ98 من المباراة.

وخضع اللاعب، الأحد، للمرحلة الثانية من التدخل الجراحي وذلك بإجراء عملية جراحية لعظام الوجه من قبل الفريق الطبي المختص بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض وبمتابعة من الفريق الطبي للمنتخب.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب الأخضر حينها أن "الشهراني أجرى المرحلة الأولى من التدخل الجراحي بعملية في البنكرياس الأربعاء الماضي"، معلنا أن "العمليات الجراحية للمرحلتين تكللت بالنجاح".

وأكد المنتخب، في تغريدة، أنه "بعد التأكد من استقرار حالة الشهراني وبمتابعته من الجهاز الطبي بالمنتخب الوطني، تقرر خروجه إلى المنزل للمتابعة الطبية اليومية.