خليجيون يقطعون المسافات للسياحة في هذه المدينة السعودية

قطع خليجيون المسافات للوصول إلى مدينة حائل شمال غرب السعودية، للاستمتاع بالمناطق السياحية المتنوعة والمخزون التراثي الذي تحتضنه المنطقة.

سالم وعجلان ومطر المنصوري، قدموا من دولة الإمارات خلال جولتهم في أرجاء فعاليات موسم حائل وقالوا: "قطعنا أكثر من 1500 كلم للوصول إلى مدينة حائل، فالمسافة التي قطعناها للوصول إلى حائل كانت مجدولة ومخططاً لها مسبقاً لزيارة منطقة حائل والتي تعد المرة الأولى التي نحط الرحال فيها، وحرصنا على زيارة حائل لما تمتلكه المنطقة من مناطق سياحية طبيعية وجاذبة".

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وأضافوا: "زرنا قرية عقدة السياحية وجبال السمراء وقلعة عيرف الأثرية وقرية توارن التراثية، وسنواصل جولتنا السياحية بالمنطقة، فحائل من المدن الأولى على مستوى السعودية التي تحتضن إمكانيات طبيعية سياحية جميلة وتضاريس متنوعة بين الجبال والسهول والنفود والأودية ومناخ معتدل، وتعد من الوجهات السياحية الجاذبة للسياح على مستوى المملكة".

بينما حرص العمانيان علي ومحمد الجعفري على زيارة مهرجان موسم حائل 2022 في منتزه المغواة والاستمتاع بالأجواء والفعاليات المتنوعة التي تقدم خلال الفترة الحالية.

وقال علي الجعفري: "في الشتاء أحرص على زيارة المدن السعودية خصوصاً التي تقع في الشمال مثل مناطق حائل والعلا والجوف، ولكنني حرصت على زيارة منطقة حائل في هذا التوقيت، بسبب موسم حائل الذي سمعت عنه من مواقع التواصل الاجتماعي، وحينما وصلت أمس تفاجأت كثيراً بكثرة وتنوع الفعاليات، حيث إن الزائر لا يمل ويحتاج إلى أيام حتى يقضيه بالكامل".

وكان موسم حائل في نسخته الثانية قد انطلق مؤخراً تحت شعار "يزهى بك" ويستمر حتى 23 ديسمبر الجاري وسط إقبال كثيف بتنظيم وإشراف من قبل وزارة الرياضة.

ويتضمن موسم حائل أنشطة رياضية وترفيهية وسياحية وثقافية، مثل تحديات الرماية والليزر والترامبولين وبرج المغامرة، وفعالية كرة القدم العائمة وتسلق الجدران ولعبة القفز الهوائية ومنطقة المهارات الحركية وألعاباً كرنفالية، والمعرض العلمي الترفيهي والألعاب الرياضية وألعاب الفيديو الافتراضية.

ويشتمل متنزه المغواة أيضًا على ساحة وجلسات للطعام والشبة، ومسابقة للطهي، وعرض الدراجات، وحفل موسيقي، وعروض للدراجات النارية بأنواعها، إضافة إلى بطولة كأس موسم حائل لرمي السهام التي تقام بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسهام خلال المدة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري، وبطولة كأس موسم حائل لسباق الهجن الذي سيقام بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن يوم 10 ديسمبر، وغيرها من الفعاليات التي تبرز حائل كمنطقة تتمتع ببنية تحتية قوية، قادرة على استضافة الفعاليات الإقليمية والدولية.