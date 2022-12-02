سفير أوكرانيا: الحوار السياسي بين القيادة السعودية والأوكرانية مستمر

أكد سفير أوكرانيا لدى السعودية بيترنكو أناتولي، على أن الحوار السياسي بين القيادة الأوكرانية والمملكة العربية السعودية مستمر بثبات، وأن هناك تواصلا دائما بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وشدد على أن هناك ثلاثة مواضيع دائما ما تكون حاضرة على جدول الأعمال وهي الجهود المشتركة لإحلال السلام والأمن والاستقرار، واستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي والمساعدات الإنسانية وفرص المستقبل بعد خروج أوكرانيا من هذه الحرب.

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وقال السفير الأوكراني في حديث خاص لـ"العربية.نت" إنه سيتم إعادة الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الحرب مع روسيا "وندعو شركاءنا في السعودية للاستثمار لأننا نرى كثيرا من فرص إيجابية كبيرة في علاقاتنا، وأشيد بقيادة كل من رئيسنا وولي العهد، ونؤمن بأن أمامنا مستقبلا أفضل".

وثمّن السفير الأوكراني الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية للمساهمة في إنهاء الحرب وحل الأزمة سلميا لإحلال السلام والأمن والاستقرار، بالإضافة إلى دورها الكبير في تقديم المساعدات الإنسانية التي تقدر بـ10 ملايين دولار للاجئين الأوكرانيين، وتقرر مؤخرا تقديم 400 مليون دولار إضافية.

وأكد على أن الحكومة الأوكرانية استفادت من هذا الدعم في تمويل السلع والأدوية، والحصول على منتجات النفط والغاز التي يحتاجها الشعب مع مواجهته لظروف الشتاء الصعبة، والبنية التحتية المدمرة إثر الضربات الصاروخية المكثفة التي شنتها القوات الروسية

وأضاف بيترنكو أناتولي: "بحلول 2021 حققنا نتائج ملموسة في شراكتنا مع السعودية، ونحن ننظر للسعودية على أنها دولة من مجموعة العشرين وأن لها دورا رياديا في شبه الجزيرة العربية ومن مصلحة أوكرانيا مواصلة تطوير علاقاتها مع السعودية. أما في الوقت الحالي، إذ تواجه أوكرانيا أوقاتا عصيبة، نتفهم ونقدر هذه العلاقة والمساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية لأوكرانيا"

اتفاقية تصدير الحبوب والمشاريع الزراعية بين البلدين

أكد السفير الأوكراني لدى السعودية على أن أوكرانيا ستبقى ضامنا للأمن الغذائي على المدى البعيد، مثلما كانت سابقا، موضحاً أنه بسبب توقف شحنات الحبوب في البحر الأسود، تم الاتفاق على العمل من خلال المبادرتين الجديدتين للحبوب بتنظيم ورعاية الأمم المتحدة وتركيا في يوليو، لإيصال ١١ مليونا من الحبوب الأوكرانية إلى أصعب الوجهات مثل الدول ذات الاحتياجات الحساسة كدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب السودان.

وتابع قائلا هذا بالإضافة إلى المبادرة الأوكرانية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بموجب مرسوم رئاسي صادر في الرابع عشر من نوفمبر، والتي تهدف لإيصال الحبوب الأوكرانية مباشرة من أوكرانيا إلى تلك الدول التي تعاني ظروفا صعبة في منطقة شبه الجزيرة العربية، مثل اليمن والتي يعاني فيها أكثر من 17 مليون نسمة بسبب الظروف الصعبة والمجاعة.

وأعرب بيترنكو أناتولي عن امتنان الحكومة الأوكرانية للمجتمع الدولي، والمملكة العربية السعودية للدور الذي لعبته في المساعدة لتنفيذ مبادرة الحبوب. وأضاف: "أن الكثير من الدول العربية وعلى رأسها السعودية لها مشاريع زراعية مهمة في أوكرانيا، ونحن نثمنها كثيرا ونرغب بمزيد من هذه الاستثمارات، كما نرى أن هذه واحدة من مزايا شراكتنا الاقتصادية".

سيناريو مجاعة "هولودومور"

وأعلن السفير الأوكراني في الرياض عن إطلاق مبادرة عالمية يتم من خلالها توزيع المساعدات لإحياء ذكرى ضحايا المجاعة الكبرى "هولودومور" التي وقعت قبل تسعين عاما بحق الشعب الأوكراني لإيصال رسالة من الحكومة الأوكرانية حول الأمن الغذائي للشعوب المحتاجة في المناطق الصعبة من العالم.

وأضاف: "أن الطلب العالمي على الحبوب الذي كانت تغطيه سابقا في أوكرانيا تناهز 70 مليون طن، ونحن سلمنا فعليا 11 مليون و بوسعنا تقديم المزيد، لهذا أطلقت الحكومة الأوكرانية المبادرة الثانية، ونحث على التسليم المباشر من بلادنا ونناشد المجتمع الدولي على ذلك لحاجة الشعوب للغذاء.

وشدد أناتولي على أنه "لا يجب أن يكون الرئيس الروسي هو من يقرر مصير ملايين الشعوب وحصتهم من الغذاء ونحن نقدم هذه الحبوب خدمة للإنسانية في ظل صعوبة الوضع".

المفاوضات مع الجانب الروسي

وقال السفير الأوكراني إن أوكرانيا تسعى للسلام والشعب الأوكراني يضحي بنفسه من أجل إعادة السلام إلى وطنه والدفاع عن الوطن وعن أبنائه، وهذا أمر تقف معه الأمة الأوكرانية، وهو أمر شهد دعما قويا من المجتمع الدولي، لهذا السبب التزمت السعودية بالقانون الدولي.

وأكد على أن المفاوضات يمكن أن تبدأ إن تمت تلبية خمسة شروط وهي الشروط التي وضحها الرئيس زيلينسكي، أولها انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، واحترام البنود الرئيسية من ميثاق الأمم المتحدة، أي أن وحدة الأراضي الأوكرانية وتكامل أراضيها لا يمكن التهاون فيها، بالإضافة إلى أن روسيا ملزمة بدفع تكاليف الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا من بنية تحتية إلى مدنيين إلى اقتصاد الدولة، وعلى كل من ارتكبوا جرائم حرب أن يتم محاسبتهم، وأخيراً، لا بد من وجود نظام للضمانات الأمنية لمنع تكرار هذه المأساة.

كما أكد أناتولي على عدم وجود أي ضغوطات دولية للتخفيف من الشروط التي اشترطتها أوكرانيا لإجراء المفاوضات مع روسيا وتسريعها، مشدداً على أنه لا أحد يتصرف بالنيابة عن القيادة الأوكرانية وحكومتها. وأن هناك دعما كبيرا للسيادة الأوكرانية ووحدة أراضيها، "لذلك يقف وراءنا تحالف دولي ضخم يؤيد حريتنا وحقنا السيادي بالعيش بسلام والاندماج مع الاتحاد الأوروبي الذي ننتمي إليه جغرافيا واقتصاديا وروحيا"

الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا

فيما يتعلق بالدعم العسكري المقدم من الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة، قال السفير الأوكراني لدى السعودية "إن روسيا هي عدونا العسكري وهي تفوق الجيش الأوكراني عددا ومن جميع النواحي العسكرية، وتحسبا لذلك، قمنا بحشد جميع مواردنا القومية، والدولية كذلك، للحصول على أنظمة تسلح حديثة لمواصلة هذه العملية العسكرية الدفاعية. ونحن نتحدث هنا عن هذا الدعم الدولي غير المسبوق"

وأضاف أناتولي "نحن أمام تجربة تاريخية بالنسبة لتعاوننا مع أميركا وغيرها من الدول الأوروبية والشمال أمريكية التي زودت أوكرانيا بالمعدات الدفاعية. نحن نؤمن بانتصارنا، لأن العنصر الأهم ليس السلاح، بل الشعب الشجاع والوطني والمخلص لحماية الوطن والشعب. وبهذا، نحن نواصل تلقي السلاح ونشر القوات وتطوير أنظمة تسلح دفاعي قومية مصنعة وفقا لأفضل المواصفات التقنية الدولية"

التهديد الذي تمثله الطائرات المسيرة الإيرانية

وقال السفير الأوكراني عن الدور الإيراني "الخبيث" في الحرب الروسية "لقد أوضحنا لإيران منذ البداية أننا ندين أي تورط إيراني ضد أوكرانيا عبر تزويد القوات الروسية بأنظمة طيران مسيرة تحمل السلاح الكيماوي لكن للأسف لم يلتزموا بذلك، مما اضطرنا لطرد السفير الإيراني من كييف وواجهناهم.

ودعا المجتمع الدولي لوقف إيصال شحنات السلاح الإيراني الفتاك إلى روسيا لأن الشعب الأوكراني يعاني بسبب السلوك الإيراني غير المسؤول بإيصال هذا السلاح إلى روسيا.

وأضاف أناتولي "نعمل على هذه المسألة وسنطرحها أمام الأمم المتحدة لتسليط الضوء عليها وجلب اهتمام المجتمع الدولي. كما سنفرض عقوبات على إيران لقيامها بتزويد روسيا بهذا السلاح ليستخدم ضد أوكرانيا".

المكونات التقنية للطائرات المسيرة غربية الصنع

وعلى خلفية المعلومات الاستخباراتية الأوكرانية التي تفيد بأن غالبية أجزاء المسيرات الإيرانية تصنع من قبل شركات أميركية وأوروبية ودول حليفة أخرى، قال السفير الأوكراني لدى السعودية "إننا حتى الآن اعترضنا نحو 400 مسيرة كيماوية إيرانية الصنع. ونحن نملك معلومات شاملة عن الدور الإيراني في الحرب على أوكرانيا بما في ذلك الجانب المتعلق بالشحن، فنعرف كيف وصلت المواد ونعرف كيف يتم استخدامها في استهداف المدنيين والبنية التحتية. كما أننا على دراية بالمواصفات الكيماوية والتقنية لتلك المسيرات. وعند مواجهة أي تخوف، فإننا نتعاون مع شركائنا الدوليين بمصداقية وشفافية، وفور مواجهة أي إشكالية فإننا نتعامل معها بشكل جماعي لضمان تصويب أي أخطاء بأسرع ما يمكن وضمان عدم تكرارها.

وأضاف أن الحكومة الأوكرانية لا تزال تتعامل مع هذه المسألة، وأن على السلطات الإيرانية التوقف عن تزويد روسيا بأنظمة التسلح وعن التورط في الحرب على أوكرانيا والعودة إلى بنود القانون الدولي باحترام السيادة ووحدة الأراضي.