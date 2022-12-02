في السعودية.. جلب "المتابعين" بهذه الطريقة يعرضك للسجن

كشف مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية، أنه تابَعَ المتداول حول تَعرُّض طفل للعنف وقام برصد الحالة، وذلك بغرض استغلاله وتصويره لجلب المتابعين.

وقال المركز، عبر حسابه في "تويتر" رداً على مغرّد: "جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك".

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تداول مقطع فيديو لطفل ظهر عبر برنامج "تيك توك" يطلب المساعدة بشكل عاجل.

يُذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يخدم جميع المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة من خلال قنوات التواصل الرسمية: الرقم المجاني 1919 - والصفحة الرسمية في تويتر @ HRSD_1919 و‏يستقبل بلاغات العنف الأسري، حالات العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي، واللفظي، والإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919.

جريمة استغلال الأطفال

وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة من جريمة استغلال الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة تجارية، ووجهت برفع الدعاوى الجزائية ضد المخالفين، بمن فيهم أولياء أمورهم، وأكدت هيئة الإعلام المرئي مراقبتها للمحتوى الرقمي.

كما وأكدت هيئة حقوق الإنسان في السعودية مسبقا أنها ترصد بشكلٍ مستمرٍ بعض التجاوزات التي تهدد استقرار حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم وذلك من أجل الشهرة، مشددة على أنها تتابع الإجراءات النظامية في ملاحقة كل من ينتهك حقوق الطفل مهما كانت صلته أو قرابته بالطفل.

وأشارت الهيئة إلى أن أنظمة السعودية تجرّم وتعاقب كل من ينتهك حقوق الطفل، داعية إلى أهمية الالتزام بحقوق الطفل التي كفلتها الأنظمة المرعية في السعودية وتعزيز الرقابة لحمايتها من أي انتهاكات قد تتعرض لها سواءً داخل محيط الأسرة أو خارجه، وأن كل التعديات التي تحدث في هذا الإطار يجب أن تواجه بصرامة.