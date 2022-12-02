"الحج": بدء اشتراط تسجيل البصمة لإصدار تأشيرة العمرة للقادمين من5 دول

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، بدء اشتراط تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لإصدار تأشيرة "العمرة" إلكترونيا للقادمين إلى مكة المكرمة من بريطانيا، وتونس، والكويت، وبنغلاديش، وماليزيا.

وأكدت أن الهدف من التسجيل تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة، وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، مبينة خطوات تسجيل هذه الخصائص.

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وذكرت أن تسجيل هذه البصمة يكون بتحميل تطبيق (Saudi Visa Bio) للهواتف الذكية، وتحديد نوع التأشيرة، والقراءة الفورية لجواز السفر، والتقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية ومطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر، ومسح بصمات الأصابع العشرإلكترونيا من خلال الكاميرا.