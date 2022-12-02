"يتلونون ويغيرون جلدهم".. وزير الشؤون الإسلامية يحذر من الإخوان
الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: "اغتيال الشخصية" هي من الحروب النفسية التي تستهدف مصداقية الأشخاص وسمعتهم أو حتى الحكومات، وأبرز من استخدمها جماعة الإخوان
حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من خطورة جماعة الإخوان المسلمين "المفلسين بجميع فصائلهم وواجهاتهم".
"اغتيال الشخصية" هي من الحروب النفسية التي تستهدف مصداقية الأشخاص وسمعتهم أو حتى الحكومات، وأبرز من استخدمها؛ جماعة الإخوان المسلمين، حيث يحاولون إيذاء خصومهم سياسيا أو أخلاقيا أو اجتماعيا وحتى اقتصاديًا، وذلك من خلال مايلي:— د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) December 2, 2022
-بث الشائعات.
-الاتهامات الباطلـة.
-التلاعب بالحقائق."
وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، أن الإخوان المسلمين "يتلونون ويغيرون جلدهم الخارجي مع بقاء منهجهم وفكرهم الخبيث الخارجي الإرهابي".
وأضاف أن "التلون منهج يسيرون عليه، وهو ما صرح به قادتهم وزعماؤهم"، متابعا: "من يريد وطنًا مستقرًا ومواطنًا آمنا واقتصادًا صاعدًا فليصمد لهم ولا يأمنهم".
وأضاف أن "اغتيال الشخصية" هي من "الحروب النفسية التي تستهدف مصداقية الأشخاص وسمعتهم أو حتى الحكومات"، وأبرز من استخدمها جماعة الإخوان المسلمين، حيث يحاولون إيذاء خصومهم سياسياً أو أخلاقياً أو اجتماعياً وحتى اقتصادياً، وذلك من خلال بث الشائعات، والاتهامات الباطلة والتلاعب بالحقائق".
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