أمين عام "السياحة العالمية" يزور "وجهة البحر الأحمر" و "سوق عامرة"

قام وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب يرافقه الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زُراب بولوليكاشفيلي بزيارة إلى وجهة البحر الأحمر، الوجهة السياحية الأكثر طموحاً في العالم والممتدة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

وتجوّل الخطيب، في "وجهة البحر الأحمر"، بين المنتجعات العالمية التي اقتربت الأعمال فيها من الانتهاء لاستقبال الضيوف مطلع العام المقبل، والجزر الخلابة التي تطورها "البحر الأحمر الدولية".

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وأشاد الوزير بما شاهده من تطور في الوجهة بكافة أرجائها، مشيرًا إلى فخره وسعادته بنهج "البحر الأحمر الدولية" المُتّبَع بالاعتماد على الطاقة المتجددة في وجهات مستدامة تتماشى مع سياسة المملكة وقيادتها ومبادراتها القائمة للحفاظ على البيئة.

ونوه بأن شعار "البحر الأحمر الدولية" (الأولوية للإنسان والطبيعة)، هو الأيقونة التي يجب أن يسير عليها الجميع في نهج التطوير لصناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مؤكدًا أن دعم الوزارة لن يتوقف لمشاريع السعودية الطموحة بتوجيهات القيادة الرشيدة، حتى نحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

هذا وأشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بما رآه خلال جولته في الوجهة الطموحة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاريع المتجددة ستجعل السعودية في صدارة السياحة عالميًا بكل قوة.

هذا وقد قام الوفد بزيارة خاصة إلى "سوق عامرة"، أحد مبادرات "البحر الأحمر الدولية" الاجتماعية التي تهتم بالمجتمعات المحلية.

وأعرب الخطيب عن سعادته بما شاهد من دعم لأهالي منطقة المشروع الممتدة بين مدينتي أملج والوجه شمالاً، والإقبال من الجمهور على السوق الذي لا يعرض منتجات محلية فحسب، لكنه يعرّف بالتراث والتاريخ العريق للسعودية.













وعبر الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية، جون باغانو، عن بالغ سعادته بزيارة الوزير للوجهة والسوق، وأشار إلى الدعم المستمر من وزارة السياحة للمشاريع السياحية الطموحة، وقال: "زيارة وزير السياحة لوجهاتنا المتجددة الطموحة وكلماته المحفزة التي سعدنا بها وإشادته بإنجازنا يجعلنا نواصل تطويرنا المسؤول وعملنا على مدار الساعة لنستقبل الضيوف العام المقبل لتنتقل السياحة السعودية إلى العالمية".

وأشار كبير الإداريين في البحر الأحمر الدولية، أحمد غازي درويش، إلى أن زيارة وزير السياحة والوفد المرافق له كان لها الأثر الكبير في نفوسنا جميعًا، وقال: "جولة الوزير في وجهة البحر الأحمر أسعدتنا كثيرًا، ونشكره على الدعم الذي لا يتوقف من الوزارة، ويتملكنا شعور الفخر بإشادة معاليه والوفد المرافق له بما تحقق على أرض الواقع في مشاريعنا الطموحة، وقد شملت الجولة "سوق عامرة"، التي نالت استحسان الجميع، والثناء على ما تقدمه البحر الأحمر الدولية من مبادرات اجتماعية لأهل المنطقة، النابع من اهتمامها بالإنسان والمجتمعات المحلية مع التطوير المسؤول".

يُذكَر أن "سوق عامرة" تم تدشينها برعاية "البحر الأحمر الدولية" في الرابع من نوفمبر وتستمر كل جمعة، لإظهار كنوز أملج الخفية، بتوفير المكان والدعم لأهالي المنطقة لعرض منتجاتهم وأسرار حرفهم المُتقَنة والتعرّف على أسرار وجمال التراث السعودي بفعاليات مختلفة في وجهة سياحية استثنائية ومثالية لعطلة أسبوعية مميزة.