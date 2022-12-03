الصقر "أسود" يحطم جميع الأرقام القياسية بمهرجان الملك عبدالعزيز

حطَّم الصقار برغش بن محمد المنصوري جميع الأرقام القياسية خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022 منذ انطلاقته قبل ستة أيام وحتى دورته الحالية، محققاً زمناً قدره 16.549 ثانية مع صقره "أسود" وذلك في الشوط الرابع لفئة جير تبع قرناس في مسابقة الملواح (400 متر) التي جرت اليوم السبت في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض).

وشهدت الأشواط الأربعة، التي أقيمت في اليوم السادس للمهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، مواجهات قوية بين 83 من الصقارين المحترفين السعوديين، حيث حسمت أقل من 800 جزء من الألف من الثانية التنافس القوي بين الصقارين السبعة المتأهلين في الشوط الأول في فئة جير شاهين فرخ، والذي فاز فيه ارميزان بن عبدالله الدوسري بالصقر "مقدام"، محققاً زمناً قدره 17.249 ثانية، تلاه عبدالهادي بن عبدالله المطيري بفارق أقل من 30 جزءاً من الألف من الثانية، بينما حلّى حميد بن محمد المنصوري ثالثاً.



الصقار برغش بن محمد المنصوري الصقر أسود

مادة اعلانية

وتصدر الترتيب في الشوط الثاني لفئة جير شاهين قرناس الصقار مسفر بن عبدالله الدوسري خلال زمن بلغ 17.006 ثانية بالصقر "كفو"، وجاء ثانياً عبدالهادي بن عبدالله المطيري بفارق جزأين من الألف من الثانية، وفي المركز الثالث جاء فهد بن برغش المنصوري. وقد بلغ الفارق الزمني بين الصقارين السبعة المتأهلين في هذا الشوط أقل من 60 جزءاً من الألف من الثانية.

وسيطر الصقار حميد بن محمد المنصوري على الشوط الثالث لفئة جير تبع فرخ بصقريه "البطل" و"مخلف"، بزمن قدره 16.945 و17.110 ثانية على التوالي، وحل أمين بن عبدالله الملاح ثالثاً. وبلغ الفارق الزمني بين الصقارين السبعة المتأهلين في هذا الشوط أقل من 970 جزءاً من الألف من الثانية.

وإضافةً إلى تصدُّر برغش بن محمد المنصوري الشوط الرابع اليوم، حصد كذلك المركز الثالث مع صقر آخر، فيما جاء ثانياً محمد بن عبدالله الدوسري. وقد بلغ الفارق الزمني بين الصقارين السبعة المتأهلين في هذا الشوط أقل من 450 جزءاً من الألف من الثانية.