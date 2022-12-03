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شتاء مطر
تعبيرية

"أولها معتدل وآخرها برد لاسع".. تعرف على موعد المربعانية التي ينتظرها السعوديون

الزعاق: أولها معتدل ومع دخول النجم الثاني (بعد أسبوعين) يبدأ البرد الفعلي على جميع المناطق

العربية.نت -نادية الفواز
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مع هبوب النسمات الباردة على مختلف مناطق المملكة، بدأت بواكير الشتاء تظهر على الأبواب والتي ينتظرها السعوديون هرباً من ارتفاع درجات الحرارة. وقد كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن موعد البداية الفعلية للشتاء، حيث قال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "خصائص ديسمبر المناخية يوافق هذا العام بالهجري من 5/7 إلى 1444/6/7هـ من أشهر الشتاء".

وقال: "في السابع منه تبدأ المربعانية وهي البداية الفعلية للشتاء"، لافتا بالقول: "فيه الانقلاب الشتوي الفلكي في شمال الأرض بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي في 21 ديسمبر يوافق هذا العام عدة حالات ممطرة". وتوقع شتاء ماطرا ومزيدا من الأمطار على المملكة ودول الخليج وبلاد الشام والعراق.

أول المربعانية

كما نشر خبير الفلك الدكتور خالد الزعاق على حسابه على "تويتر"، مؤكدا أن اليوم أول المربعانية. وقال: "أولها معتدل، ومع دخول النجم الثاني (بعد أسبوعين) يبدأ البرد الفعلي على جميع المناطق".

وأضاف أن بادية الجزيرة يعتبرون بداية المربعانية مع بداية البرد، وبادية الشام يعتبرون بدايتها مع شدة البرد. وتابع أن شهر ديسمبر في أوله بداية البرد الخفيف، وهو مرحلة قران حادي عند العامة والذي يقال فيه "قران حادي برد بادي"، وفي نهايته برد لاسع وهو مرحلة برد الأزيرق والذي يقول العامة "سمي بالأزيرق لأن الأجساد تزرق من شدة البرد".

ثلاثة أشهر

وكان الزعاق قد أعلن في وقت سابق عن موعد دخول فصل الشتاء الفعلي بالمملكة والمنطقة.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"تويتر" إن فصل الشتاء الفعلي لهذا العام يستمر لمدة ثلاثة شهور، هي ديسمبر ويناير وفبراير، حيث يبدأ بموسم "المربعانية" ويشتد بـ"الشبط" وينتهي بالعقارب.

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وأكد أنه يتبقى 30 يومًا وتدخل المربعانية، و70 يومًا وتدخل الشبط، بينما يتبقى 96 يومًا وتدخل العقارب.

يُذكر أن من أكثر ما يحرص عليه الكثير من الأشخاص معرفة مواعيد دخول الفصول الأربعة، خاصة محبي الأجواء المعتدلة والباردة ومع اقتراب انتهاء فصل الصيف وحلول الشتاء.

ولأن الشتاء في المملكة العربية السعودية مميز بأجوائه الرائعة، عكس حرارة الصيف وذلك لأن طبيعة المناخ في الجزيرة العربية صحراوية جافة، تتزايد درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الصيف، وتنخفض في فصل الشتاء.

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