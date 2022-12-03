للراغبين في دخول ‎قطر ببطاقة "‎هيا".. تأكدوا من تفعيلها

دعا حرس الحدود السعودي، السبت، الراغبين في زيارة ودخول دولة قطر ببطاقة "هيا" دون الحاجة لوجود تذكرة مباراة، إلى التأكد من تفعيل البطاقة قبل السفر.

وأعلنت قطر السماح عبر تطبيق خاصية جديدة لبطاقة هيَّا، للمشجعين من أنحاء العالم بالدخول إلى البلاد، للاستمتاع بأجواء كأس العالم، ابتداءً من يوم 2 ديسمبر، دون الحاجة إلى الحصول على تذاكر مباريات البطولة.

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وفي ذات السياق سمحت قطر، عبر تطبيق خاصية جديدة لبطاقة هيَّا، للمشجعين من أنحاء العالم بالدخول إلى البلاد للاستمتاع بأجواء كأس العالم، ابتداءً من اليوم 2 ديسمبر، دون الحاجة إلى الحصول على تذاكر مباريات البطولة.

نؤكّد الحصول على بطاقة (هيّا) مفعّلة قبل المغادرة لحضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022⁩.#حاضرين pic.twitter.com/Hdvb1YWaAx — حرس الحدود السعودي (@BG994) December 2, 2022

ويتعيَّن على المشجعين تأكيد مكان الإقامة فقط، ودفع رسوم الدخول 500 ريال قطري، دون الحاجة لشراء تذاكر المباريات، ويُعفى من الرسوم الأطفال 12 عامًا وأقل، ولا تسترد الرسوم في حال شراء التذاكر بعد صدور البطاقة، وتقتصر الرسوم فقط على غير حاملي التذاكر عند التقدم للحصول على بطاقة هيَّا.

كما لن يُطلب من حاملي تذاكر المباريات بعد 2 ديسمبر دفع رسوم الدخول، ولن يتمكن المشجعون الذين سددوا رسوم الدخول واشتروا التذاكر لاحقاً استرداد الرسوم.

ويُنصح المشجعون بعدم السفر قبل الانتهاء من الحصول على بطاقة هيَّا، حيث لن يُسمح لهم بالصعود على متن رحلات الطيران دون أن يكون بحوزتهم تصريح الدخول.