السعودية.. وافد انتحل صفة ممارس صحي وألقى محاضرات

بدأت النيابة العامة في السعودية، اليوم الأحد، التحقيق مع وافد انتحل صفة ممارس صحي، وألقى محاضرة بأحد الفنادق بالمملكة.

وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الاعتداء على الأشخاص وجهت إلى الوافد تهمة انتهاك أحكام نظام مزاولة المهن الصحية.

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وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بنشر معلومات طبية خاطئة عبر حسابه في أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وإلقائه محاضرة في أحد الفنادق بهذا الخصوص، وتقديم ما يزعم أنها استشارات طبية مع عدم حمله مؤهلاً علمياً في التخصص الطبي، إضافة لعدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يخول له القيام بالممارسات الصحية، أو تقديم الرأي الطبي للمرضى.

وشدد المصدر على حظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية أو ممارستها أو استعمال وسائل الدعاية في ذلك، دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، وأن ذلك موجب للمُساءلة الجزائية.