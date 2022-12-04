السعودية.. وافد انتحل صفة ممارس صحي وألقى محاضرات

بدأت النيابة العامة في السعودية، اليوم الأحد، التحقيق مع وافد انتحل صفة ممارس صحي، وألقى محاضرة بأحد الفنادق بالمملكة.
وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الاعتداء على الأشخاص وجهت إلى الوافد تهمة انتهاك أحكام نظام مزاولة المهن الصحية.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بنشر معلومات طبية خاطئة عبر حسابه في أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وإلقائه محاضرة في أحد الفنادق بهذا الخصوص، وتقديم ما يزعم أنها استشارات طبية مع عدم حمله مؤهلاً علمياً في التخصص الطبي، إضافة لعدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يخول له القيام بالممارسات الصحية، أو تقديم الرأي الطبي للمرضى.
وشدد المصدر على حظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية أو ممارستها أو استعمال وسائل الدعاية في ذلك، دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، وأن ذلك موجب للمُساءلة الجزائية.
-
العراق: بدء تنفيذ إجراءات ضبط الحدود مع إيران وتركياأعلن الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، بدء قيادة قوات الحدود تنفيذ إجراءات ضبط الحدود مع كل من إيران وتركيا تنفيذاً لأوامر أصدرها رئيس ... العراق
-
بسبب الصلع.. شاب يفقد حياته في عملية زراعة شعرفي حادثة مؤلمة، لقي شاب هندي حتفه بعد خضوعه لعملية زراعة شعر مميتة في مركز غير متخصص.في التفاصيل، قرر الهندي آثار رشيد الخضوع لعملية زراعة شعر، كي ... الأخيرة
-
لاعب إسبانيا: يجب أن نكون في يوم جيد لنهزم المغربكشف رودري هرنانديز يوم الأحد أن إسبانيا تعلمت دروسا من الخسارة 2-1 أمام اليابان التي كادت أن تؤدي لخروجها من كأس العالم لكرة القدم، وتدرك أنه لا ... رياضة