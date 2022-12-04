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ألتون ماسون

بالزي السعودي.. عارض أزياء عالمي يلفت الأنظار في جدة

العربية.نت - نادية الفواز
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لفت عارض الأزياء العالمي ألتون ماسون، الأنظار في "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي" بجدة.

فقد اختار أن تكون إطلالته سعودية تقليدية بامتياز، حيث ظهر على السجادة الحمراء مرتدياً الثوب الأبيض والبشت الأسود مع الزري الذهبي والشماغ الأبيض والعقال، والنعال الشرقية المطرزة التي أعجب بها رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

ألتون ماسون مع رئيس مهرجان البحر الأحمر السينمائي
ألتون ماسون مع رئيس مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وألتون ماسون حاصل على لقب أفضل عارض أزياء لعام 2019، وعمل مع دور أزياء عالمية منها "شانيل" و"غوتشي".

يشار إلى أن "مهرجان البحر الأحمر السينمائي" هو أول مهرجان دولي في السعودية، واختارت الجهة المنظمة أن يكون الزي الرسمي لطاقم العمل المنظم للمهرجان زياً تقليدياً بلون أسود يحمل تطريزاً يدوياً بزخارف بديعة على الخصر، وهو ما لفت انتباه الحضور والضيوف القادمين لحضور المهرجان.

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