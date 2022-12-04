هيئة الأفلام تُطلق الدورة الثانية من برنامج ضوء لدعم الأفلام

أعلنت هيئة الأفلام، اليوم الأحد، في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن إطلاق النسخة المحدثة من ضوء لدعم الأفلام، وفق توجه جديد لدعم صنّاع الأفلام السعوديين المحترفين عبر تقديم الدعم النقدي غير المسترد لشركات ومؤسسات الإنتاج السينمائي في المملكة.

وتستقبل الهيئة طلبات المشاركة في البرنامج على مدار العام ابتداءً من الأحد القادم 11 ديسمبر، ووفق أربع فترات زمنية، حيث تبدأ الفترة الأولى من تاريخ الإعلان إلى 31 يناير 2023، والثانية من 1 فبراير إلى 31 أبريل، والثالثة من 1 مايو إلى 31 يوليو، وأخيراً الرابعة من 1 أغسطس إلى 31 أكتوبر 2023.

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ويتكون ضوء لدعم الأفلام من مسارين رئيسين؛ أولهما مسار الأفلام الطويلة والذي سيوفر الدعم للأفلام التي لا تقل مدتها عن 40 دقيقة كحدٍ أدنى للفيلم الواحد.

فيما خُصص المسار الثاني لدعم الأفلام القصيرة التي لا تزيد مدتها عن 40 دقيقة كحدٍ أقصى للفيلم. ويشمل كلا المسارين فئات الأفلام الروائية، والوثائقية، وأفلام الرسوم المتحركة.

زيادة كفاءة صناعة الأفلام

ويتركز الدعم الموجه من برنامج"ضوء" على الشركات والمؤسسات السعودية المتخصصة في الإنتاج السينمائي، إضافة إلى الجهات الإنتاجية الأجنبية بشركاء سعوديين، وذلك لزيادة كفاءة صناعة الأفلام في المملكة وخلق قطاع خاص حيوي وفعّال ومستدام.

واشترطت الهيئة أن تكون جميع الأفلام المنفذة والمدعومة من تنفيذ المحترفين من صنّاع الأفلام الطويلة والقصيرة، سواء المواطنون، أو مواليد المملكة، أو أبناء المواطنات.

وتهدف هيئة الأفلام من التوجه الجديد "لضوء لدعم الأفلام" إلى تعزيز منظومة المحتوى الإبداعي في المملكة، عبر تشجيع صنّاع الأفلام وشركات الإنتاج من إنتاج أفلام طويلة وأفلام قصيرة تواكب المستوى العالمي، وإثراء الأفلام المحلية عبر تقديم الدعم النقدي.