السعودية: سنواصل دعم السودان لحفظ أمنه واستقراره

رحبت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، بتوقيع الأطراف السودانية الاتفاق الإطاري للانتقال السياسي في البلاد، مبينة انها ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني.
وأكدت الوزارة ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان، مجددة دعم المملكة للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار والمباحثات بين أطراف المرحلة الانتقالية.
وشهدت العاصمة السودانية، اليوم الاثنين، توقيع "الاتفاق الإطاري" بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها؛ لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.
يمهد لإنهاء الأزمة السودانية.. ما أبرز بنود "الاتفاق الإطاري"؟#السودان #العربية pic.twitter.com/hZsFy8M9eV— العربية (@AlArabiya) December 5, 2022
وشاركت أيضاً في التوقيع أحزابٌ سياسية أخرى لكنَّها اتخذت موقفاً داعماً لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد.
كما شاركت في مراسم التوقيع أيضاً "الآلية الثلاثية" الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيقاد"، بجانب "الآلية الرباعية" التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.
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