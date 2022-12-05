ترشيح لاعبة الايكيدو ديانا الحداد سفيرة في المهرجان العالمي للشباب

رشحت لاعبة الايكيدو السعودية ديانا الحداد كسفيرة الشباب في المهرجان العالمي للشباب (UTS) الذي نظمته منظمة متحدون من أجل الرياضة والذي استضافته العاصمة التايلاندية بانكوك مؤخراً ويهدف إلى قيم الشمولية والمساواة ونبذ التمييز إلى جانب موقف موحد للشباب نحو غد أفضل.

من جهته بارك رئيس اللجنة السعودية للايكيدو المهندس باسم زارع مثمناً دور القيادة في دعم وتمكين شباب والشابات.

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كما ثمّن زارع جهود المملكة في دعم وتمكين الشباب والشابات في مختلف المجالات وقال إن "المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده تولي اِهْتِمَاماً كبيراً بالشباب والشابات من خلال دعمهم وتمكينهم في كافة القطاعات والمجالات".

وقال إن المجال الرياضي حظي بالدعم والتوجيه والاهتمام من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ونائبه في اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير فهد بن جلوي.

وأضاف رئيس اللجنة السعودية للايكيدو "نفخر بترشيح ديانا لتكون سفيرة وممثلة شابة له من بين آلاف الرياضيين في لعبة الايكيدو وذلك تكريما لها لِمَا تحمله من قيم رياضية وإنسانية رغم صغر سنها.

يذكر أن برنامج متحدون من أجل الرياضة شهد مشاركة أربعة سفراء للمملكة هم اللعبة التايكوندو روز اللحياني ولاعبة الايكيدو ديانا الحداد ولاعبة الجمباز آية شطا والفارس حسن الهادي حيث تم اختيارهم من أصل 60 سفيرا للمملكة في برنامج متحدون من أجل الرياضة.