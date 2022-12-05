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شاهد أمير الحدود الشمالية يقف احتراماً لسيدة كفيفة.. ما القصة؟

العربية.نت _ نادية الفواز
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لفتت الاهتمام ببلاغتها ونفاذ بصيرتها على الرغم من كونها كفيفة مما جعل أمير الحدود الشمالية يقف احتراماً لما جسدته ابتهال من الإرادة والطموح في تحدي الصعاب.

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وظهرت ابتهال النصير في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل، وهي تحكي عن التحديات التي واجهتها في إكمال الماجستير في القانون، خلال اليوم العالمي لذوي الإعاقة على مسرح إدارة التعليم بتنظيم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، حيث أقيمت الفعالية أمس برعاية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، مما جعله يقف تقديرا لها على بلاغتها وعلى تفوقها.

وكشفت ابتهال النصير خلال حديثها عن نقطة تحول غيرت مسار حياتها عندما فقدت بصرها قبل عدة سنوات.

هذا وقد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع احتفاء الأمير بنجاح ابتهال وتميزها خلال الحفل، وحمل وسم #ابتهال _النصير كلمات التشجيع والدعوات لابتهال على تميزها وقهرها للإعاقة.

تفاصيل الحفل

بدوره، قال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان: "إن رؤية المملكة 2030 أكّدت على الاهتمام بأبنائنا من ذوي الإعاقة، عبر تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم، وتذليل جميع التحديات، وتسخير جميع الإمكانيات لخدمتهم، وإلى توفير الدعم لهذه الفئة الغالية لتمكينها من تحقيق طموحاتها نحو المستقبل من خلال السعي نحو إزالة العقبات والحواجز وتحسين جودة الحياة لهم، وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع".

يذكر أن قصة "إرادة وطموح" ابتهال بعد فقدها البصر في أول سنة لدراستها في الطب بجامعة الحدود الشمالية؛ أجبرتها على الانسحاب وتعلُّم لغة "برايل" ودراسة درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وتخرجها العام الماضي في تخصص إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف الأولى، وتكمل حالياً درجة الماجستير في تخصص القانون في جامعة الملك سعود.

وذكرت ابتهال النصير لوسائل الإعلام أنها مؤمنة بكل ما حدث، ولم تمنعها العتمة من مواصلة تعليمها الجامعي حيث قبل اختيار الخيار الثاني قامت بأخذ دورات بالجمعيات المتخصصة بالبصر واكتسبت العديد من المهارات والتعامل مع جميع الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى النظارة الطبية التي تستطيع من خلالها القراءة والحفظ وتحقيق حلمها في إكمال دراستها الجامعية، إذ كانت دراستها بواسطة الكتب الإلكترونية وتوسع مدارك اطلاعها والتأقلم من الظروف الجديدة.

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