شاهد.. عازف ساكسفون سعودي يشعل مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو لعازف ساكسفون سعودي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائه مقطوعة موسيقية في إحدى الأمسيات بجمعية الثقافة والفنون في جدة.

وعبّر ناشطون عن إعجابهم بأداء الفنان سعد الحارثي وهو يعزف على آلة الساكسفون، بطريقة أذهلت الحضور.

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وعزف خلال الفيديو المتداول مقطوعة من أغنية الفنان ملحم بركات "على بابي واقف قمرين" والتي قام بعزفها بتميز واحتراف.

وأوضح في حديث لـ"العربية.نت" أنه رئيس قسم الموسيقى بجمعية الثقافة والفنون بجدة، وأنه قدم هذه الفقرة من العزف التي نالت استحسان الكثيرين.

مشاركات عديدة

وقال إنه قدم العديد من المشاركات مع الجمعية ومع غيرها، إضافة إلى مشاركاته مع أعضاء الفرقة الوطنية وفرقة المداوي ومع العديد من الفنانين، ومنهم عبادي الجوهر ومحمد عبده.

وأكد أن ما يحرص على تقديمه من خلال مشاركاته الشخصية أو من خلال الجمعية هو تقديم الفن الراقي وما يليق بالجمهور السعودي من خلال العزف الاحترافي الذي ينم عن خبرة ودراية.