لاعب سلة أميركي يزور مهرجان الإبل: أدهشني بتفاصيله
دفعت استثمارات سوق الإبل في السعودية، لاعب السلة الأميركي جمال ماشبورن، إلى زيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من أجل الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المجال والتعرف على هذا النوع من الاقتصاد.
وقال اللاعب: "جئت إلى الرياض بدعوة من أحد الأصدقاء وللاطلاع على الفرص الاستثمارية في المهرجان، خصوصًا في ظل ما تشهده من نهضة كبيرة على مختلف الصعد في ظل رؤية المملكة التي شجّعت على الاستثمار"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما أضاف: "سمعت عن صفقات الإبل التي تصل إلى أرقام عالية، وأنها مجال خصب للاستثمار، فقررت الحضور اليوم إلى المهرجان الذي أدهشني بمختلف تفاصيله، وشاهدت عروض الإبل، وزرت مزاد السوق لأتعرَّف على عملية الشراء، وكذلك شاهدت حجم الخدمات التي توفرت في هذه المنطقة من الصحراء، حيث تتنوع الأنشطة التجارية".
وأكد ماشبورن أن حجم التطور الكبير والاهتمام بهذا الموروث يشجع الكثير من رجال الأعمال في العالم للاستثمار في ظل الأنظمة والقوانين التي تسمح بذلك، مقدماً شكره للقائمين على هذه التظاهرة الاقتصادية التي تشكِّل نواة في عالم الأعمال.
-
شاهد أمير الحدود الشمالية يقف احتراماً لسيدة كفيفة.. ما القصة؟لفتت الاهتمام ببلاغتها ونفاذ بصيرتها على الرغم من كونها كفيفة مما جعل أمير الحدود الشمالية يقف احتراماً لما جسدته ابتهال من الإرادة والطموح في تحدي ... السعودية
-
مخاطر مميتة لعدم تناول وجبة الإفطار.. تعرف عليهاأكدت دراسة حديثة أن تناول الوجبات الرئيسة بأوقات متقاربة (أقل من أربع ساعات ونصف الساعة بين الوجبة والأخرى) مرتبط بالوفاة المبكرة.وربطت الدراسة التي ... صحة
-
من الأهرامات.. عرض يخطف الأنظار لمجموعة "ديور"اختارت دار Dior مكاناً استثنائياً لعرض مجموعتها من الأزياء الرجالية الخاصة بخريف 2023، إذ شكّلت أهرام الجيزة بضخامتها وتاريخها العريق إطاراً مثالياً ... العربية ستايل