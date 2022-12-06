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جانب من مشاركات النحت

"طويق للنحت" يستقطب 650 فناناً من أنحاء العالم

عرض جميع المنحوتات في معرض مصاحب اعتبارا من 5 إلى 10 فبراير المقبل

العربية.نت - نادية الفواز
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استقبل مشروع "طويق للنحت" طلبات أكثر من 650 فناناً للمشاركة من السعودية و61 دولة، وتعمل لجنة مستقلة من الخبراء والمختصين في مجالات الفنون والنحت، بمراجعة طلبات الفنانين والنحاتين، وإخضاعها للتقييم الفني قبل اختيار القائمة النهائية للمشاركين.

هذا وقد أعلن مشروع "الرياض آرت" عن إقامة "طويق للنحت 2023"، اعتبارا من 8 يناير إلى 10 فبراير المقبل، وذلك تحت شعار "مدى الانسجام".

وسيقوم الفنانون المشاركون في الملتقى بتشكيل منحوتاتهم أمام الجمهور في درة الرياض، وذلك ابتداءً من 8 يناير المقبل، على أن عرض جميع المنحوتات في معرض مصاحب اعتبارا من 5 إلى 10 فبراير المقبل، وسيتم مشاهدتها بشكل دائم في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء مدينة الرياض.

ممارسة النحت على الصخر
ممارسة النحت على الصخر

كما سيقام ضمن الملتقى أكثر من 65 فعالية تشمل عقد ورش عمل تفاعلية، وحلقات نقاش تتناول عناصر العمارة والنحت والفن والتصميم، وذلك ضمن برنامج الشراكة المجتمعية للملتقى، وتنظيم زيارات مدرسية.

يُذكر أن الرياض آرت يهدف إلى نشر أكثر من ألف عمل فني عام في مدينة الرياض، كأحد الوسائل لإثراء المشهد الثقافي والفني في المدينة، ويشكل "طويق للنحت "2023 أحد برامج المشروع الذي يعد واحداً من مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في 19 مارس 2019م.

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