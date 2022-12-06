لاكتشافها نجمين.. "ناسا" تشيد بباحثة سعودية

أشادت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" في السعودية بالدكتورة "وفاء زكري" الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة جازان.

ونشرت الوكالة بحثها العلمي على موقعها الرسمي بعنوان: "معدل وسعة ومدة الانفجارات من الفئة 0 من النجوم الأولية في سحابة الجبار الجزيئية" بمشاركة مجموعة بحثية من مركز ريتر لأبحاث الفيزياء الفلكية بجامعة توليدو بالولايات المتحدة الأميركية.

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وبينت الدكتورة وفاء، أن البحث قاد لاكتشاف نجمين من أصل ٣ نجوم من الفئة صفر متواجدة في السحابة الجزيئية أورايون (كوكبة الجبار) حيث تم التوصل لمعدل انفجار محتمل لأصغر النجوم مرة كل 400 عام تقريبًا، موضحة أن كل انفجار يستمر ما يقارب 15 عامًا، كما بينت أن مفهوم النجوم فئة صفر تعني: النجوم حديثة الولادة وهي أصغر النجوم سناً في مرحلة التكون و التشكل حتى تصبح نجماً مكتملاً.

تشكل النجوم

وأكدت الدكتورة زكري أن هذه الدراسة تعد خطوة كبيرة للأمام وتساعد الفلكيين في معرفة كيفية تشكل النجوم وتراكم كتلتها بصورة أوضح، مضيفة أنه لطالما كان تشكل وتطور النجوم الأصغر سنًا يمثل تحديًا للدراسة لأنها غالبًا ما تكون مغطاة بأغلفة سميكة تشكلت منها وبالتالي يصعب رصدها.

وعن كيفية التوصل لنتائج البحث قالت الدكتورة زكري تم البحث عن الانفجارات اللمعانية للنجوم الأولية على مدار ١٦ عاما (من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٢٠) عن طريق تحليل حديث لبيانات من تلسكوب سبيتزر الفضائي التابع لناسا؛ لزيادة دعم صحة النتائج، كما تمت مقارنة النتائج ببيانات تلسكوبات أخرى بما في ذلك مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع المجال (WISE)، وتلسكوب هيرشل الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ومرصد الستراتوسفير المحمول جواً (صوفيا).

وعن أهمية البحث، قالت إنه تم اكتشاف أول انفجار لمعاني منذ ما يقرب من قرن من الزمان، ونادرا ما شوهدت منذ ذلك الحين ولندرة المعلومات عن كيفية تشكل النجوم وتراكم كتلتها، "قررت أنا و فريق العمل إجراء دراسة على هذه الظاهرة".

وثمنت الدعم والمتابعة الشخصية من رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعبرت عن شكرها لما تقدمه الجامعة لها من تسهيلات وتحفيز لمواصلة نجاحاتها وأبحاثها العلمية.