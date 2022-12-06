ماذا أهدى أمير تبوك لأصغر متطوع بالمنطقة؟

نزع من جيبه قلمه الخاص ليهديه الطالب عبدالعزيز الزهراني، أصغر متطوع في منطقة تبوك، هذا ما فعله أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، خلال رعايته اليوم حفل تكريم الجهات الحكومية والخيرية والفرق التطوعية بالمنطقة، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي.

وأشاد أمير المنطقة بما قام به الزهراني من أعمال تطوعية منوهاً بأهمية تكريس ثقافة العمل التطوعي لدى النشء منذ الصغر.

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وشارك الزهراني الذي يدرس في المرحلة المتوسطة منذ سن مبكرة، بمساعدة والده في عدد من الأعمال التطوعية، إذ بدأ بالعمل في جمعية المسؤولية الاجتماعية، وشارك في إزالة التشوهات البصرية، بالإضافة إلى زيارة المرضى وقت الأعياد، كما شارك في التشجير في محمية الملك سلمان ومحمية الأمير محمد بن سلمان، وغيرها من الأعمال التطوعية.

من جهته أكد الطالب الزهراني أن تكريم أمير المنطقة بإهدائه قلمه الخاص وسام سيبقى خالداً في ذاكرته، وأن كلماته التشجيعية الأبوية هي أكبر حافز له لخدمة الوطن في هذا المجال.