اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أمير تبوك يهدي الطالب الزهراني قلمه الخاص
أمير تبوك يهدي الطالب الزهراني قلمه الخاص

ماذا أهدى أمير تبوك لأصغر متطوع بالمنطقة؟

الأمير فهد بن سلطان أشاد بما قام به الزهراني من أعمال تطوعية منوهاً بأهمية تكريس ثقافة العمل التطوعي لدى النشء منذ الصغر

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نزع من جيبه قلمه الخاص ليهديه الطالب عبدالعزيز الزهراني، أصغر متطوع في منطقة تبوك، هذا ما فعله أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، خلال رعايته اليوم حفل تكريم الجهات الحكومية والخيرية والفرق التطوعية بالمنطقة، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي.

وأشاد أمير المنطقة بما قام به الزهراني من أعمال تطوعية منوهاً بأهمية تكريس ثقافة العمل التطوعي لدى النشء منذ الصغر.

وشارك الزهراني الذي يدرس في المرحلة المتوسطة منذ سن مبكرة، بمساعدة والده في عدد من الأعمال التطوعية، إذ بدأ بالعمل في جمعية المسؤولية الاجتماعية، وشارك في إزالة التشوهات البصرية، بالإضافة إلى زيارة المرضى وقت الأعياد، كما شارك في التشجير في محمية الملك سلمان ومحمية الأمير محمد بن سلمان، وغيرها من الأعمال التطوعية.

من جهته أكد الطالب الزهراني أن تكريم أمير المنطقة بإهدائه قلمه الخاص وسام سيبقى خالداً في ذاكرته، وأن كلماته التشجيعية الأبوية هي أكبر حافز له لخدمة الوطن في هذا المجال.

الطالب الزهراني مع أمير تبوك
الطالب الزهراني مع أمير تبوك
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لأول مرة منذ 7 أشهر.. اكتمال نصاب حكومة تصريف الأعمال في لبنان لأول مرة منذ 7 أشهر.. اكتمال نصاب حكومة تصريف الأعمال في لبنان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط