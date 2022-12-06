5 مواقع في موسم الرياض تدخل موسوعة غينيس

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن دخول السعودية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عدة منافذ بسبب موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ عدة تغريدات عن التطورات التي كسرت بها السعودية الأرقام القياسية في موسم الرياض، عبر 5 منتجات ترفيهية.

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وذكر في التغريدات.. "مرواس يحقق رقما قياسيا عالميا في موسوعة غينيس كأكبر استوديو موسيقي في العالم. بحيرة لاجون أكبر بحيرة صناعية في العالم تنتظركم في موسم الرياض. أكبر مجسم معدني لشخصية في العالم في موسم الرياض، رقم قياسي جديد يحققه موسم الرياض مع أطول سكاي لوب بموسوعة غينيس على مستوى العالم. أكبر كرة ضوئية LED في العالم … موجودة بس في موسم الرياض".