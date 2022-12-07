بعد إشادة "ناسا".. السعودية وفاء زكري تروي تفاصيل اكتشافها

بعد أن حصدت السعودية الدكتورة "وفاء زكري" إشادة وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، التي قامت بنشر بحثها العلمي على موقعها الرسمي بعنوان: "معدل وسعة ومدة الانفجارات من الفئة 0 من النجوم الأولية في سحابة الجبار الجزيئية"، تسابقت عبارات الثناء على وسائل التواصل الاجتماعية والإعلامية، معتبرين ذلك إنجازا عالميا يسجل لجدارة المرأة السعودية، ومصدراً للفخر والاعتزاز.

الدكتورة وفاء الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة جازان، شاركت في مجموعة بحثية من مركز ريتر لأبحاث الفيزياء الفلكية بجامعة توليدو بالولايات المتحدة الأميركية، ليكون اكتشافاً ساعد علماء الفضاء في معرفة كيفية تشكل النجوم.

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"العربية.نت" تحدثت مع الدكتورة "وفاء" للاطلاع على تفاصيل بحثها، فقالت: البحث يتحدث عن ظاهره انفجار لمعاني مفاجئ وقوي وسريع للنجم الرضيع حديث الولادة، ثم يعود للمعانه الطبيعي بعد فترة زمنية قصيرة، ويعتقد العلماء أن هذا اللمعان دليل غذاء النجم الرضيع على غازات ومواد السحب الكونية المحجوب بداخلها، وهذا النجم الرضيع حسب النتائج التي تم التوصل لها، وُجد أن دورة هذه الظاهرة تصل لنحو 15 عاما، وخلال هذا الثوران اللمعاني يتشكل ما يقارب نصف كتلة النجم الكلي، والنصف الآخر خلال مراحل النمو الأخرى، والتي قد تصل لمئات السنين، مما يدل على أن هذه الظاهرة مرحلة أساسية في تطور النجم وتشكله ولابد من البحث بشكل أكبر للحصول على نجوم من نفس الفئة لتأكيد صحة الفرضية.

اكتشاف النجمين

وقالت الدكتورة وفاء: أول انفجار لمعاني تم اكتشافه منذ ما يقارب القرن، ونادراً ما شُوهد بعد ذلك الحين، وفي السحابة الجزيئية "أورايون" والمعروفة بوفرة النجوم الرضيعة، تم تصنيف 92 نجما كـ"نجم حديث ولادة"، يعني نجم من فئة صفر، وهو أصغر النجوم عمراً حتى الآن من بين الـ92 نجما رضيعا في هذه السحابة، وتم اكتشاف 3 نجوم حصل لها هذا الثوران اللمعاني، عن طريق تحليل لبيانات من تلسكوب سبيتزر الفضائي التابع لناسا.

وأضافت: أول نجم تم اكتشافه في عام 2015 بواسطة "Emily Safron" والاثنان الآخران بواسطتي، كما يظهرون بالصور، لملاحظه فرق اللمعان بين العامين 2004 و2017، والهدف من هذه الدراسات هو إيجاد حلول للتساؤلات العلمية، والوصول لمعرفة واسعة في التغيرات الحاصلة في الكون، والتي بلا شك سوف تكون داعمة للمهتمين في هذا المجال الواعد.

فريق بحثي

وتابعت حديثها: الأبحاث تحتاج فريقا، يبدأ من الراصدين والعاملين على تنقيح البيانات والصور المأخوذة بالتلسكوب الفضائي منذ عام 2004 وحتى عام 2020، ثم فريق بحثي .. وعملت أنا والمشرف على مرحلة الدكتوراة "Tom Megeath" على تحليل البيانات منذ عام 2016 حتى 2020 حتى توصلنا لهذه النتائج التي توضح أن هذه الظاهرة قد تحدث مرة كل 400 عام، وتستمر كل ثورة لمعانية إلى يقارب 15 عاما.

وأبانت: بعد الانتهاء من الدراسة، تفاجأت برابط وصلني على البريد الإلكتروني من مشرفتي في الدكتوراة قائلة: انظري ما وجدت، حينها شعرت بالسعادة الغامرة، والامتنان لكل من ساندني ولكل اللحظات الصعبة خلال فترة الدراسة والبحث.

دور الجامعة

أعرب عن امتناني الكبير وشكري لجامعة جازان لإعطائي الفرصة وابتعاثي لاستكمال دراسة الدكتورة، ودعمها المتواصل لأبنائها المبتعثين والاهتمام بالمشاريع البحثية بشكل عام.