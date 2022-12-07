هذه تفاصيل "مربعانية" الشتاء في السعودية

تبدأ اليوم الأربعاء، أول أيام ‫المربعانية لهذا العام، وهي البداية الفعلية لفصل الشتاء، والتي تمتد 39 يوماً.

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني لـ "العربية.نت" شارحا : سُميت مربعانية الشتاء بهذا الاسم لعدد أيام هذه الفترة من الناحية الفلكية الذي يقترب من الأربعين، لافتاً إلى أنه يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم الإكليل 13 يوماً، والقلب 13 يوماً والشولة 13 يوماً، ومجموعها بالجملة ٣٩ يوماً لذا يطلق عليها تجاوزا المربعانية.

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وأضاف أن المربعانية هي مظنة البرد، خاصةً إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، والتي تصل الحرارة في الشتاء فيهما من50 إلى 60 تحت الصفر، ومن فضل الله علينا أنه لا يصل إلينا من برودتهما إلا جزء يسير منهما، ويوافق دخول المربعانية هذا العام دخول موجة برد متوسطة القوة على شمال ووسط وشمالي الغربية والشرقية.

بداية موجة البرد

وقال إنه متوقع بداية الموجة نهاية هذا الأسبوع، وطوال الأسبوع القادم، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة ثم يبدأ النهار بالزيادة.

وذكر الحصيني، أن اليوم أول نجومها الإكليل أيامه "13"يوما وينبت فيه الفقع إذا ما هطلت فيه أمطار، وكما تهاجر في هذا الوقت طيور القطا والكدري والجوني.

وأردف أنه متوقع اليوم الأربعاء حتى صباح غد الخميس استمرار الحالة الممطرة السابعة‬ بأمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة مع حبات برد على أجزاء من مناطق مكة وحائل والقصيم والشرقية والباحة وعسير ومحافظات الرياض الشمالية والغربية واحتمال تمتد للعاصمة الرياض.