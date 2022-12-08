الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الصين بالديوان الملكي

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، الرئيس الصيني شي جينبينغ في الديوان الملكي السعودي.
الرئيس الصيني يصل إلى قصر اليمامة في #الرياض لعقد قمة مع #الملك_سلمان— العربية (@AlArabiya) December 8, 2022
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إلى ذلك، وصل الرئيس الصيني إلى قصر اليمامة في الرياض، لعقد قمة مع الملك سلمان.
وكان الرئيس الصيني قد وصل، أمس الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية".
وتعقد خلال الزيارة، قمة سعودية - صينية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الصيني، بمشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتنعقد خلال زيارة الرئيس الصيني ثلاث قمم هي "السعودية - الصينية، والخليجية - الصينية، والعربية - الصينية"، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.
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