الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يصل إلى السعودية
وأدى محمد ولد الشيخ الغزواني، والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة، وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بمكة المكرمة
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وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الأربعاء إلى مدينة جدة لأداء مناسك العمرة.
وأدى محمد ولد الشيخ الغزواني، والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة، وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بمكة المكرمة.
الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة.https://t.co/AmcoBakX0Y#واس_عام pic.twitter.com/ZVxfOGC7jS— واس العام (@SPAregions) December 7, 2022
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وعند وصوله للملكة، كان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.
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