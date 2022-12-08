شاهد.. طيارون سعوديون يرسمون لوحة فنية ترحيباً بالرئيس الصيني

في منظر مهيب لتحليق الطائرات، وثق مقطع فيديو لحظة مرافقة مقاتلات القوات الجوية وطائرات فريق الصقور السعودية، وهي ترافق الطائرة الرئاسية التي أقلت رئيس جمهورية الصين لحظة دخولها أجواء السعودية، وحتى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

كما وثق مقطع فيديو من زاوية جديدة عرضا جويا لمرافقة طائرة الرئيس الصيني قبل هبوطها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

مادة اعلانية

وأظهر الفيديو طائرتين سعوديتين بجانب طائرة الرئيس الصيني من ناحيتي اليمن واليسار، وينظمان عرضا جويا، احتفاءً بعمق العلاقات بين البلدين.

من جهته وصف سفير بكين لدى الرياض "لي تشنغ ون" الاستقبال بأنه حافل ومشرف، حيث حظي الرئيس الصيني باستقبال لافت من السعودية، بدءا من الأجواء عقب هبوط طائرته في مطار الملك خالد الدولي، حيث كان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مقدمة مستقبليه.

استقبال حافل مشرف

ووصف سفير الصين لدى السعودية، وممثلها لدى منظمة التعاون الإسلامي‎‎‎ تشان وابينغ، حفاوة الاستقبال بالقول عبر حسابه في "تويتر": "استقبلت المملكة الصديقة فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ استقبالاً حافلاً مشرفاً".

وأضاف "وابينغ": "بدأ الاستقبال في الأجواء، فأبدع الطيارون السعوديون في رسم لوحة فنية في سماء المملكة على شكل العلم الصيني".

كما أعرب السفير الصيني عن شكره على حسن استضافة المملكة للرئيس شي جينبينغ، ونشر مقطع فيديو للوحة التي رسمها الطيارون السعوديون للعلم الصيني.

يذكر أن شي جينبينغ، يقوم بزيارةٍ رسمية إلى السعودية يُعقد خلالها قمة (سعودية - صينية) برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ورئيس الصين، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وانطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، مع جمهورية الصين الشعبية، سيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.