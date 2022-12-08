جدة تستعد لاحتضان مهرجان "بلد بيست"

تستعد عروس البحر الأحمر في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، لإقامة مهرجان بلد بيست، الحدث الموسيقي والفني الذي تنظمه شركة الترفيه الموسيقي السعودية "مدل بيست" على مدار يومين (9-10 ديسمبر) في منطقة جدة القديمة "البلد" والتي تُعد أحد المواقع التاريخية المُدرجة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

وأقامت اللجنة المنظمة لبلد بيست مساء يوم الأربعاء 7 ديسمبر، جولة تعريفية لممثلي وسائل الإعلام حول الموقع الذي سيحتضن المهرجان، بحضور رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لشركة مدل بيست، حيث تحدث عن التعاون المشترك بين مدل بيست وبرنامج جدة التاريخية بوزارة الثقافة، لإشراك المجتمع من أصحاب المنازل والمحلات والعاملين المحليين للتفاعل والمشاركة في إحياء الحدث المرتقب. كما شارك آخر المستجدات والتحضيرات اللوجستية، بالإضافة إلى جميع الفعاليات والأنشطة التي تنتظر الجماهير.

وقال الحرتاني: "منطقة عريقة مثل البلد تُحَتِّم علينا التعامل معها بحذر، لذلك حددنا السعة الجماهيرية للمهرجان بحيث لا تتجاوز 12 ألف زائر يومياً، وقمنا بعمل اختبارات للصوت على مدار أسبوعين لقياس مدى تأثير الاهتزازات على المباني حتى نصل إلى درجة آمنة تضمن سلامتها. ونتطلع لاستقبال الجماهير ومنحهم تجربة فريدة من نوعها تمزج بين الموسيقى والفن والتاريخ والثقافة".

70 فناناً عالميًا وعربيًا

وسيستقبل مهرجان "بلد بيست" أكثر من 70 فناناً عالميًا وعربيًا على خمسة مسارح مختلفة تعكس تراث البلد من خلال أسمائها وهي "ساحة مركاز" و"ساحة روشان" و"ساحة الباب" و"ساحة السوق" و"ساحة العُمدة". ويتقدمهم مغني الراب الأمريكي "بوستا رايمز"، ومنسّق الموسيقى "كارل كوكس"، والثنائي الإيطالي "تايل أوف أس" والنجمان الأمريكيان "ريك روس" و "لوبي فياسكو" والنجم "سالفاتوري جاناتشي"، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة في الساحة العالمية. ويشارك من جانب المواهب المحلية والإقليمية كل من: "درر" و "كيان" و "دانا حوراني" و "بيردبيرسن" وغيرهم المزيد.

وتتوفّر التذاكر لحضور مهرجان "بلد بيست" ضمن فئتين رئيسيتين هما التذاكر العامة، التي تخوّل الزائرين الدخول إلى المسارح الخمسة الخاصّة بالمهرجان، وتذاكر كبار الشخصيات، التي تتيح لحامليها زيارة المباني التاريخية والدخول عبر بوابة خاصّة والاستمتاع بألذ الوجبات المجانية.