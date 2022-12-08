حادثة مروعة.. غرق طفلة في مجرى وادي حنيفة بالرياض

أعلن الدفاع المدني في الرياض، اليوم الخميس، عن انتشال جثة طفلة غرقت في مجرى وادي حنيفة بالعاصمة السعودية.
انتشل مدني #الرياض طفلة غرقت في مجرى وادي حنيفة، تم إخراجها وهي في حالة وفاة. pic.twitter.com/bI1BEuqX8Q— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 8, 2022
وكتب عبر حسابه في "تويتر": "انتشل مدني #الرياض طفلة غرقت في مجرى وادي حنيفة تم إخراجها وهي في حالة وفاة".
كما شدد في تغريدة أخرى على أنه أثناء التنزه يجب مراقبة الأطفال، وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه.
وأكد على أهمية مراقبة الأطفال حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً أهمية عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول أو الجلوس فيها، أو ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه لعدم إدراكهم خطورتها، كما حذر من الاقتراب من مجاري السيول أو عبورها عند هطول الأمطار.
#لسلامتك …— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 8, 2022
أثناء التنزه يجب مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه. #الوقاية_أمان pic.twitter.com/CafXhfY7VE
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