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السعودية تعلن استضافتها الاجتماع الوزاري القادم للتحالف الدولي ضد داعش

دبي - العربية.نت
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أعلنت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لمحاربة داعش، المنعقد بمدينة لاهاي الأربعاء 7 ديسمبر 2022، استضافتها للاجتماع الوزاري القادم للتحالف الدولي للعام 2023.

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يأتي إعلان المملكة تجسيداً لدورها الفاعل كشريك استراتيجي في التحالف الدولي، وتماشياً مع الجهود الدولية التي تبذلها المملكة في مكافحة الكيانات الإرهابية بجميع صورها وأشكالها، ودورها في دعم التعاون الدولي لمحاربة هذه الكيانات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

مواصلة التنسيق للقضاء عليه

فيما رحب التحالف الدولي لمحاربة داعش في البيان الصادر عن الاجتماع بإعلان المملكة استضافتها الاجتماع الوزاري العام المقبل.

وقد ناقش المجتمعون الجهود الدولية المشتركة لمحاربة داعش في العراق وسوريا والمناطق الأخرى، والتضييق على هذا الكيان الإرهابي ومنع تمدده وانتشاره حول العالم، ومواصلة التنسيق المستمر للقضاء عليه تماماً.

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