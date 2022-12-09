"الرحلة" السعودي بالدبلجة الصينية ينطلق مع "جاكي تشان"

بسبب الطلب العالي من الشركات العالمية لتوزيعه، أطلقت "مانجا" للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الفيديو الترويجي لفيلم "الرحلة" بالدبلجة الصينية.

فبعدما استقطب الفيلم بنسخته الصينية مؤدين أصوات عالميين مثل الفنان العالمي جاكي تشان ونخبة من الممثلين، سيتم تدشين العرض الأول له في الصين تزامناً مع إطلاقته في المنصات الصينية الشهيرة نهاية شهر ديسمبر الحالي.

مادة اعلانية

في النسخة الصينية

بدوره، علق الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج والمنتج التنفيذي لفيلم "الرحلة"، أن ما يجري هو نجاح آخر يضاف إلى فيلم "الرحلة" الذي أثبت جدارته وقيمته في المحافل العالمية.

وأضاف أن وجود دبلجات عديدة بأصوات عالميين مخضرمين مثل الفنان "جاكي تشان" يثبت جودة الفيلم ومحتواه ويمثل أيضاً إصرار مانجا على تصدير ثقافة عربية أصيلة إلى العالم ليروا أن الشباب السعودي قادر على أن ينافس ويثبت وجودة في قطاع الأنميشن والمحتوى الإبداعي.

في سياق متصل، رأى عبد العزيز النغموش، مدير التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في شركة مانجا للإنتاج، أن إطلاق فيلم "الرحلة" باللغة الصينية ما هو إلا امتداد لإنجازات فيلم "الرحلة" والذي تمت دبلجته بأربع لغات عالمية.

وذكر أن مانجا شهدت إقبالاً وتنافساً مع شركات التوزيع العالمية على توزيع الفيلم، وهو دليل قاطع على تفرد وجودة وأصالته.

يشار إلى أن الممثل وانغ شين هوا كان جسّد شخصية البطل "أوس" الذي قام بأداء عدد من الشخصيات الرئيسية في مجموعة من الأعمال العالمية، مثل شخصية بولي بطل أنمي روبوكار بولي، وشخصية الأمير هانز في فروزن، والفنان شانغ تينغ بدور" زرارة" الذي قام بالشخصية الشهيرة بز في فيلم لايتنير. وأدى الفنان هسيا تشيه شيه لعب دور “نزار" الذي قام بدور شخصية الوزير في فيلم علاء الدين.

وقام بدور "عبد المطلب" الممثل الشهير جاكي تشان والذي قام بأدوار شهير في أفلام رسوم متحركة عالمية مثل كونق فو باندا.

ردود إيجابية وجوائز

يذكر أن الدبلجة الصينية هي اللغة الخامسة لفيلم "الرحلة" بعد اللغة العربية، واليابانية، والألمانية، والإنجليزية.

و"الرحلة" هو أول فيلم سعودي أنميشن سينمائي نفّذ بالتعاون مع اليابان، وتم إطلاق عرضه الأول عام 2021 في عدة دول عالمية مثل الولايات المتحدة الأميركية، واليابان، وماليزيا، وإندونيسيا، وغيرها.

وحاز على ردود فعل إيجابية من الجماهير العالمية حيث حصد على جائزة سبتيموس الهولندية عن كونه أفضل فيلم تجريبي لسنة 2022.

في حين استوحيت قصة فيلم "الرحلة" من حضارات شبه الجزيرة العربية والقصص العربية العريقة حيث عمل على أكثر م 300 شخص كان فيه الفريق السعودي مشاركاً بشكل رئيسي في الرسم، الإخراج، الإنتاج والمراجعة.