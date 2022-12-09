فنانة سعودية تبدع في رسم بورتريه للرئيس الصيني

لفتت الأنظار لوحة بورتريه للفنانة السعودية مها الشيخ للرئيس الصيني شي جينبينغ، حيث أبدعت الفنانة في رسم بورتريه للرئيس الصيني شي جينبينغ، ونشرت مقطع فيديو يُظهر إنهاءها لرسم اللوحة بالتزامن مع وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض.

توسيع الآفاق

وأوضحت في حديثها لـ"العربية.نت" أنها رسمت اللوحة احتفاءً وابتهاجًا بزيارة الرئيس الصيني إلى السعودية، لاعتقادها أن الزيارة ستوسع آفاق التعاون المشترك بما يعود بالنفع على مصالح البلدين، بالإضافة إلى شغفها بالثقافة الصينية

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وعن علاقتها بالثقافة الصينية، أوضحت أنها بادرت إلى تعلم اللغة الصينية منذ ما يقارب سنتين، ووصلت في تعلمها إلى منتصف الطريق تقريبًا، على الرغم من أنها حاصلة على ماجستير في القانون الدولي، وتعمل مستشارة قانونية في العقود التجارية والاستثمار في دولة الإمارات لافتة إلى أنها تحب السفر للصين بحكم أن والدها رجل أعمال يسافر كثيرا لدولة الصين.

رسم البورتريه

وحول تجربتها في رسم بورتريه الرئيس الصيني، ذكرت الفنانة مها، أنها ليست فنانة تشكيلية، كما قد يلوح لمن يطالع لوحاتها، بل هي مجرد هاوية لفن الرسم، وتستمد موضوعات لوحاتها غالبًا من التاريخ، وأنها تعشق رسم البورتريه وجميع الرسومات للرؤساء والشخصيات السياسية والتاريخية، ولكونها تحب التاريخ وحضارات الدول والثقافات.

الثقافة الصينية

وقالت: لديّ اهتمام بالثقافة الصينية، وحتى الآن أتعلم اللغة الصينية، كما أن معلمي يقوم بتقديم كافة المعلومات عن الحضارة الصينية، وأهم المعلومات التاريخية عن دولة الصين، والذي تحول إلى شغف للتعمق في هذه الثقافة، فبدأت بشغف التعليم والدراسة وانتقل الشغف إلى رسم اللوحات والتعبير بالفن.

وختمت حديثها: أرسم لنفسي ولمجتمعي، وأعبر عن مشاعري من خلال الفن وحضور الفعاليات الفنية، وأتمنى أن أكون جزءا من الجانب الإبداعي لجائزة محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين، لأمثل بلدي السعودية في المحافل الدولية، وهذا سبب اختياري لتخصص القانون الدولي، ومن خلال هذا المجال يمكنني من التعرف على قوانين وعرف وسياسات وثقافات الدول الأخرى.