محمد بن سلمان: القمة تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في التعاون الخليجي الصيني

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، أن القمة الخليجية الصينية تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في التعاون الخليجي الصيني، معبرا عن تطلع المملكة للتعاون مع الصين في مختلف المجالات ونقله لآفاق أرحب.

وقال في كلمة افتتاحية للقمة الخليجية - الصينية في الرياض، بحضور الرئيس الصيني "نجتمع في ظل تحديات وظروف استثنائية تحتم علينا التعاون".

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كما تابع "القمة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الخليجي الصيني"، مشيدا بقصة نجاح بكين.

وأضاف "بحثنا إنشاء منطقة تجارة حرة خليجية صينية، ونستكشف فرص التعاون مع الصين في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد".

وأكد ولي العهد السعودي على الاتفاق مع الصين على ضرورة مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية.

كما قال إن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على استمرار دورها كمصدر موثوق للطاقة لتلبية احتياجات العالم والصين.

وشدد ولي العهد السعودي على أن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بخروج "الميليشيات" من المنطقة، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها.

تكامل اقتصادي وصناعي

من جانبه، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ "نثمن جهود السعودية لاستضافة أول قمة خليجية صينية".

وتابع "مجلس التعاون الخليجي نجح في تخطي التحديات العالمية"، مشيرا إلى أن الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي.

وأكد الرئيس الصيني أن بلاده تتواصل مع مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته، مبيناً أن على بلاده تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتحقيق التكامل ودفع التنمية.

كما قال "سنواصل دعمنا الثابت لأمن دول الخليج".

وتابع "نرحب بمشاركة الدول الخليجية في مبادرة الأمن العالمي"، وقال أيضا "نعمل سويا على تحقيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".