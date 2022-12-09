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الأمير محمد بن سلمان في القمة الخليجية في الرياض - واس
الأمير محمد بن سلمان في القمة الخليجية في الرياض

ولي العهد السعودي: نعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج

دبي - العربية.نت
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج.

وقال أثناء افتتاحه أعمال القمة الخليجية الثالثة والأربعين في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما تابع "تؤكد المملكة دعمها الكامل للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية".

وقال "تؤكد المملكة على أهمية التزام إيران بالاتفاقات النووية"، مشدداً على أهمية التزام إيران بمبادئ حسن الجوار.

إلى ذلك، أكد ولي العهد السعودي أن المملكة أطلقت عدة مبادرات للوصول إلى الطاقة النظيفة.

الأمير محمد بن سلمان في القمة الخليجية في الرياض- واس
الأمير محمد بن سلمان في القمة الخليجية في الرياض- واس

وأكد أن دول الخليج ستظل مصدرا موثوقا للطاقة في العالم، وبين أن مجلس التعاون الخليجي يدرك أهمية التنمية المستدامة، مشيرا إلى مواصلة العمل لمواجهة التغير المناخي والسعي الجاد لحل آثاره ومعالجتها.

وهنأ الأمير محمد بن سلمان، الشيخ تميم بن حمد بمناسبة النجاح المتميز في استضافة بطولة "كأس العالم 2022".

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