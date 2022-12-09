حماقي يشعل شتاء الرياض على مسرح أبو بكر سالم

شهدت الأيام الأوائل من شتاء الرياض، حفلاً غنائياً للفنان المصري محمد حماقي، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن حفلات موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم الشركة السعودية الرائدة "بنش مارك"، وافتتح الليلة DJ Aloush، الذي أثار حماس الجمهور.
ليلة وصفها حماقي بـ "أجمل جمهور"، صعد فيها على المسرح وسط أجواء فنية تقنية، تميز بها مسرح أبو بكر سالم تمثلت بالإضاءة والليزر والمؤثرات الأخرى التي زادت من جمال الحفل.
واستقبل الجمهور الفنان محمد حماقي بحفاوة على أغنية "نفسي ابقى جنبه"، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.
ورحب حماقي بجمهور الموسم وقال: "وحشتوني جداً وأنا اليوم مش حامشي إلا لما أغني كل اللي أنتو عاوزينه، من القديم والجديد"، وعنى حماقي "لاملامه، وافتكرت، ياستار…". وأغنية: "ما بلاش"، كما غنى حماقي مجموعة من أغانيه الجديدة التي تصدرت الترند في صيف 2022، ومنها "أدرينالين، قلبي حبك جداً…".
وأنهى الحفل قائلاً: "أنا مش عايز أمشي من هنا وحد فيه شي بخاطره، وكنت مبسوط جداً لوجودي معاكم، ولي موعد قريب معاكم".
و عبّر عن شكره للهيئة العامة للترفيه وللمستشار تركي آل الشيخ، والمايسترو الكبير هاني فرحات، إضافة إلى الشركة المنظمة "بنش مارك".
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