"حي حراء الثقافي".. تجربة جديدة لزوار مكة

من بين جبال مكة الكرمة الشاهقة، وبالقرب من غار "حراء" ظهر "حي حراء الثقافي"، ليضم مجموعة من المتاحف والمعارض التي تثري تجربة الزوار الدينية والثقافية، منها معرض الوحي‬ ومتحف القرآن الكريم، وليصبح اليوم معلما ثقافيا سياحيا تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

الحي يقع على مساحة تزيد عن 67 ألف متر مربع، قصة الجبل والغار وأهميتهما التاريخية، ويسهم في إثراء التجربة المعرفية والثقافية للزوار عبر مكوناته المتنوعة، ويضم المشروع مركز الزوار ومتحف القرآن الكريم، كذلك معرض الوحي وطريق الصعود إلى الغار.

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‏وذكر حي حراء الثقافي عبر حسابه في "تويتر": "معرض الوحي لارتباط المشروع بغار حـراء كان موضوع الوحي أساسًا فيه، وتُعرض من خلال المعرض قصة نزول الوحي على الأنبياء عليهم السلام، مع التركيز على نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والتعريف بما يرتبط بالقصة كغار حراء وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وجبريل عليه السلام عبر عرض جذاب".

وأشار إلى أن متحف القرآن الكريم يعد أحد المكونات الأساس في المشروع، ويهدف إلى التعريف بكتاب الله تعالى عبر محتوى دقيق ومنظومة واسعة من التقنيات والمخطوطات القرآنية، وفق أسلوب العرض المتحفي.

وأبان المركز أن المكان يزخر بعدد من المرافق التجارية‬ المتنوعة، منها المطاعم والمقاهي التي تقدم ألذّ الأطباق والمشروبات المحلية والعالمية، كما يمكن اقتناء الهدايا والتذكارات المعبرة عن هوية المكان، عبر مجموعة من المتاجر التي تضم طيفًا واسعاً ومتنوعاً، وسط إطلالة رائعة على ‫جبل حراء‬.

يذكر أن مركز حراء يتيح للزائر الصعود إلى غار حراء‬، عبر طريق ممهد من موقع المشروع أسفل جبل حراء‬ إلى غار حراء‬، وسيكون الطريق الوحيد الموصل إلى الغار، وسيَزّود هذا المشروع بلوحات إرشادية، وأماكن للاستراحة، ووسائل السلامة.

ما هو غار حراء؟

يشار إلى أن غار حراء عبارة عن فجوة بابها باتجاه الشمال، طوله أربع أذرع، وعرضه ذراع وثلاثة أرباع الذراع، يتسع للرجل البدين ويقف فيه الرجل الفارع ويتسع لبضعة رجال، والداخل للغار يكون متجهاً للكعبة مباشرة، ويتسع الغار لخمسة أشخاص جلوساً، وارتفاعه قامة متوسطة. ويشرف جبل النور على أباطح مكة، ويبعد عن المسجد الحرام نحو 10 كلم، وهو متميز بتشكيله الصخري الذي لا تخطئه أعين القاصدين، خصوصا المتجهين إلى مدينة الطائف عبر طريق السيل الكبير.

وقد احتضن الغار رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنوات طويلة قبل تلقيه الأمر الرباني بالرسالة. وما زاد في خصوصيته أنه الموضع الذي استقبل فيه الرسول أول تكليف إلهي بالنبوة، عندما بلغه بذلك جبريل عليه السلام، فهو مهبط الوحي والقرآن الكريم. ويُقبل حجاج بيت الله الحرام لمشاهدة غار حراء لاستشعار جلال الذكرى وعبق المكان.