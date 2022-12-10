تنبيه جديد من الصحة السعودية ضد الإنفلونزا الموسمية

أصدرت وزارة الصحة السعودية تنبيهاً جديداً بخصوص الإنفلونزا الموسمية، حيث أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يحمي بنسبة 80% من الأعراض الشديدة.

وقال: نشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في السعودية، ونشاط الإنفلونزا الموسمية خلال هذه الأيام أقوى من العامين الماضيين، لذا يجب عدم التعرض للأمطار مباشرة والتيارات الباردة، هناك الكثير ممن هم في العناية المركزة بسبب الإنفلونزا الموسمية، والتي قد تؤدي للوفاة.

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لقاح الإنفلونزا الموسمية

وكانت وزارة الصحة السعودية أطلقت مؤخراً حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدة أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.

كما أوضحت الصحة أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.

وتسعى "الصحة" من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وأوصت المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، والحجز عبر تطبيق "صحتي" في خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية، حيث إن التطعيم يقي من الإصابة بهذا المرض بنسبة تتراوح بين 70 و90%.

يذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.