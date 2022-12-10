طولها 13 متراً.. مكتبة الملك عبدالعزيز تعرض مخطوطة طريق الحرير

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عرضت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مجموعة لوحات عن الخطوط العربية والصينية، ضمن معرض الصداقة السعودي الصيني الذي تقيمه وزارة الثقافة السعودية بالشراكة مع وزارة الثقافة والسياحة الصينية.
كما عرضت المكتبة مجموعة من العملات والمسكوكات التي يعود تاريخها للعام 72 الهجري، وأكثر من 50 عملة نادرة، و20 مخطوطة نادرة تبرز عراقة الفن الإسلامي والتاريخ العربي.
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وقدمت المكتبة مخطوطة طريق الحرير بطول 13 متراً، والتي تحكي بالتفصيل واقع هذا الطريق الذي يحمل بين طياته العلاقة الكبيرة على مر التاريخ.
يذكر أن المعرض تم إطلاقه سابقاً في فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية.
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