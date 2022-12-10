أصغر ممثلة سعودية تكشف كواليس فيلم "وجوه محرمة"

بكلمات ملؤها التفاؤل والنظرة الواعية للمستقبل، روت الممثلة السعودية ميرال المطيري، وهي أصغر المشاركات السعوديات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، تفاصيل مشاركتها في المهرجان الذي يواصل فعالياته باستعراض أهم الإنجازات الإبداعية لصانعي الأفلام في أقسامها الخاصة للأفلام الطويلة والقصيرة، وعن مشاركتها في فيلمها الأول "وجوه محرمة" الذي جاء من بطولتها، وإخراج الفنانة ميساء المغربي، وتأليف خالد الراجح، حيث تم الانتهاء من إخراج الفيلم 2021.

وقالت لـ"العربية.نت": "لدي مشاركات في إعلانات تجارية للعديد من الشركات، حتى تم اختياري من قبل الفنانة ميساء مغربي، وتلقيت دعم فريق العمل، وقمنا بالتصوير خلال 20".

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وأضافت أنها انسجمت مع فريق التصوير على الرغم من صغر سني "وعمري 12 عاما، وتمكنتُ من تحقيق حلمي في التمثيل، كما أتمنى فوز الفيلم".

وقالت: "بدأتُ الدخول إلى عالم التمثيل منذ عام 2018، وأول فيلم لي هو من بطولتي "وجوه محرمة"، ويعرض على منصة "نتفلكيس".

وعن تفاصيل الفيلم، ذكرت أنه تطرق إلى فكرة التحريم، وكيف كانت العراقيل تعترض الفنانين والفنانات حينها، بحجة أن رسم الوجوه محرم، ويستمر الفيلم في عرض مشاهد من معاناتها التي كان منها، أن عمها قام بحرق يدها حتى لا تتحقق أمنيتها في الرسم، إلى جانب كثير من المواقف المؤثرة تجاه هذا الفن العظيم، ومع ذلك انتصرت لفني، وبفضل ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من دعم للفنانين ومختلف الفنون، حتى بات مهرجان البحر الأحمر من أضخم المهرجانات التي تهتم بصانعي الأفلام في العالم.

وشكرت المطيري في ختام حديثها كل من أتاح لها الفرصة في المشاركة، وعلى رأسهم محمد التركي وجمانة الراشد، مهدية عملها للفنانين السعوديين، معربة عن فخرها وسعادتها بما وصل إليه المشهد الفني والثقافي بالمملكة.

من جهتها، أكدت مخرجة الفيلم أن الفنانة ميرال أحد الوجوه الشبابية القادمة للمشهد، وتناولت بإتقان هالة التحريم التي كانت تصاحب منظومة الفن بشكل عام، وأن ما يحدث الآن ما هو إلى رجوع إلى طبيعتنا البشرية التي كان الناس عليها ومازالوا، داعية الجميع إلى مشاهدة الفيلم الذي يُعرض على منصة نتفلكس العالمية، ودعم موهبة الشابة ميرال التي حاكت الواقع بكل إتقان.