مهرجان "بلد بيست" يضيء سماء جدة التاريخية

أضيئت سماء جدة التاريخية "البلد" ليلة أمس بعرض ساحر جمع بتناغم تام بين الموسيقى والأضواء، مع انطلاق مهرجان "بلد بيست" الجديد الذي تنظّمه شركة الترفيه الموسيقي "مدل بيست".

فقد تمّ تحويل الساحات القديمة في "البلد" خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى مسارح لأبرز العروض الموسيقية، وذلك لاستضافة 12 ألفا من عشاق الموسيقى لمدة يومين والاستمتاع بالعروض الحية التي قدّمتها نخبة من أبرز الأسماء المحلية والعالمية في عالم الموسيقى الإلكترونية و"الهيب هوب".

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وكان العرض الذي قدّمه الثنائي الإيطالي "تايل أوف أس" للتنسيق والإنتاج الموسيقي من أبرز العروض خلال الليلة الأولى من مهرجان "بلد بيست"، حيث استمتع الجمهور في ساحة العمدة بعرض موسيقي مذهل استمر لمدة 90 دقيقة. وقد ترافق ذلك مع عروض ضوئية مميزة استمتعت بها الحشود المشاركة وانعكست على جدران وواجهات المباني القديمة وسط "البلد"، في مشهد تراقصت فيه الأضواء على وقع الموسيقى الحية.

وتقدّم شركة الترفيه الموسيقي "مدل بيست" مهرجان "بلد بيست" الذي يستضيف أكثر من 70 فناناً محلياً وإقليمياً ودولياً لأداء عروض حية داخل الأحياء القديمة الشهيرة ضمن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. ويأتي هذا المهرجان تأكيداً على التزام "مدل بيست" الراسخ بإلقاء الضوء على المواهب الصاعدة والتحفيز على الابتكار في عالم الموسيقى، وإنتاج الأعمال الموسيقية الضخمة، واختصار المسافات بين أفراد المجتمعات المحلية للإبداع والاحتفال معاً وإلهام أجيال الغد.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان "بلد بيست" هو المهرجان الأول الذي يُقام في جدة، والذي استضاف إلى جانب الثنائي الإيطالي "تايل أوف أس" نخبة من النجوم العالميين، مثل النجم الأميركي "ريك روس" ومنسّق الموسيقى البوسني السويدي "سالفاتوري غاناتشي" والمواهب المحلية والإقليمية مثل: "فاينل مود" و"تام تام" و"دانا حوراني" و"انتايتلد" والكثير غيرهم.

أما الليلة الثانية والختامية لمهرجان "بلد بيست"، فسوف تستضيف مجموعة من أبرز الأسماء العالمية، مثل "كارل كوكس" و"بوستا رايمز" و"إكزيبيت"، بالإضافة إلى أكثر من 30 فناناً ومنسّق موسيقي آخر. وسيقدّمون مجتمعين عروضاً باهرة في الساحات الخمس ضمن جدة التاريخية "البلد".

وتعليقًا على مشاركته في مهرجان "بلد بيست"، قال الفنان الأميركي العالمي ريك روس: "كانت أول زيارة لي هنا في عام 2018، وبكل تأكيد، يمكنك الشعور بالشغف وتطور ونمو ثقافة الهيب هوب. إنه أمر رائع وكبير حقًا؛ مشاهدة تجمع بهذا الحجم في مسارح مختلفة بمشاركة العديد من الفنانين العالميين والمحليين، وظهور مواهب للساحة، وتواجد أسماء مثل دي جي جازي جيف وإكزيبيت".

وأضاف: "أمتلك شغفًا وحبًا كبيرًا لثقافة وموسيقى الهيب هوب، وعندما أفكر فيها أجد نفسي أعود بالذاكرة لمرحلة الطفولة ومشاهدتي للآخرين وهم يحققون أحلامهم، ولطالما كان هذا الأمر ملهمًا بالنسبة لي. ورؤيتي لجيل الشباب هنا في جدة وهم يعملون على تقديم الموسيقى الخاصة بهم وتحقيقهم للنجاح هو أمر ملهم بالفعل. ونصيحتي لهم هي أن يستمروا. أنتم في المسار الصحيح وعليكم أن تستمروا بدفع أنفسكم للأمام وعدم الاستسلام".

من جهته، قال الفنان السعودي انتايتلد: "بلد بيست فريد من نوعه، نحن هنا في موقع مدرج على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي. وسعيد بمشاركتي إلى جانب كالي بي، حيث عملنا سويًا على ألبوم بطابع أفرو يتناسب بشكل أكبر مع الموسيقى في جدة".

يأتي مهرجان "بلد بيست" بعد مرور أسبوع واحد فقط على تنظيم شركة "مدل بيست" لاثنين من أكثر الفعاليات البارزة في الرياض، وهما مؤتمر "إكس بي" لمستقبل الموسيقى ومهرجان "ساوند ستورم" الموسيقي الضخم الذي يستمر لثلاثة أيام. وقد استقطب مهرجان "ساوند ستورم"، الذي يتوسّع نطاقه بشكل ملحوظ عاماً بعد عامٍ، أكثر من 600 ألف مشارك لمتابعة العروض الحية التي يقدمها فنانون عالميون، مثل "ديفيد غيتا" و"دي جي خالد" و"برونو مارس" و"تييستو" وفرقة "وسويديش هاوس مافيا" و"بوست مالون"، إلى جانب أكثر من 200 فنان آخر.